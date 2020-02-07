"Захар Прилепин. Уроки русского": Урок №89. Поколение ютуб: фастфуд и прочий умственный блуд

Молодежь пошла не та… Ее периодически заносит, да и раньше часто заносило. Ну и что? А то, что из этого надо вовремя делать выводы. За что ратовали юные активисты в перестройку и когда начало взрастать поколение тотальных конформистов?

Современной молодежи, как и в 80-х, слова дурного не скажи. Но, тем не менее, это уже совсем другое поколение. Поколение блогеров и дудей. Известность – это, сегодня, в первую очередь, признак того, что толпа в человеке опознает своего. Топовые видеоблогеры рассказывают, как жирует российская государственная пропаганда. Причем они сами давно обратились в сверхбуржуа, всего лишь выступая пропагандистами с противоположной стороны. YouTube стал фиксатором некоторых фрагментов жизни, а по сути – заменителем жизни. А как же жизнь реальная?..

http://www.ntv.ru/video/click1821983/…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pdjG_jO33_4