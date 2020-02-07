"Захар Прилепин. Уроки русского": Урок №89. Поколение ютуб: фастфуд и прочий умственный блуд
Молодежь пошла не та… Ее периодически заносит, да и раньше часто заносило. Ну и что? А то, что из этого надо вовремя делать выводы. За что ратовали юные активисты в перестройку и когда начало взрастать поколение тотальных конформистов?
Современной молодежи, как и в 80-х, слова дурного не скажи. Но, тем не менее, это уже совсем другое поколение. Поколение блогеров и дудей. Известность – это, сегодня, в первую очередь, признак того, что толпа в человеке опознает своего. Топовые видеоблогеры рассказывают, как жирует российская государственная пропаганда. Причем они сами давно обратились в сверхбуржуа, всего лишь выступая пропагандистами с противоположной стороны. YouTube стал фиксатором некоторых фрагментов жизни, а по сути – заменителем жизни. А как же жизнь реальная?..
http://www.ntv.ru/video/click1821983/…
1 – ДЛЯ МОЛОДЦОВ- КОКАКОЛЬЧИКИ И АДИДАСОВЦАФ СЛЕДУЩАЯ ИНФО:
http://ny911.forum24.ru/
Отправлено: 05.09.09 00:18. Заголовок: Русское Воскресение ..
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Русское Воскресение : Колонка комментатора : Иудино время-3
http://www.voskres.ru/kolonka/jt3_printed.htm
Иудино время-3
4 тысячи евреев не вышли на работу во Всемирный Торговый Центр 11 сентября 2001г.
Я уже собирался написать «колонку» в связи с трагическими событиями 11 сентября 2001 года в США, но пришедший из Канады материал, подготовленный профессором Макдональдом, настолько впечатляющ, что он вполне заменит мой скромный труд: «По сведениям Бейрутской телекомпании “Аль-Манар”, после того, как появились сообщения о том, что произошли террористические акты в Нью-Йорке, международные средства массовой информации, в особенности израильские, поспешили воспользоваться ситуацией и объявили траур по 4-м тысячам израилитян, которые работали во Всемирном Торговом Центре (ВТЦ) в Нью-Йорке. Затем внезапно все замолчали, и никто более ни разу не упомянул об этих евреях. Позднее стало ясно, что они чудесным образом не появились на своих рабочих местах в день, когда 4 пассажирских авиалайнера были захвачены террористами и рухнули на ВТЦ, Пентагон и штат Пенсильвания во вторник 11 сентября 2001г.
Ни одно из агентств не упоминает ни об одном убитом или раненом еврее. Арабские дипломатические источники сообщили иорданской газете “Аль-Ватан”, что израилитяне отсутствовали в тот день, руководствуясь НАМЕКАМИ, которые они получили от Израильского Аппарата Безопасности — Шабак. Данный факт вызвал подозрения у американских официальных лиц, которые хотели знать, как правительство Израиля узнало об этом инцинденте до того, как он произошел, и почему они воздержались от сообщения сведений о готовящихся терактах американским властям. Однако эти подозрения не были отражены в СМИ.
Подозрения усилились, когда израильская газета “Едиот Ахранот” сообщила, что Шабак предостерег премьера Израиля ари Шарона от визита в Нью-Йорк, в особенности, от посещения восточного побережья острова, где он должен был участвовать в празднике, организованном сионистскими организациями в поддержку Израиля.
Аарон Берни, комментатор этой газеты поднял этот вопрос в своей статье и пришел к выводу, что на данный вопрос нет ответа. В своей статье он также спрашивает, на каком основании Шабак предостерег Шарона от посещения Нью-Йорка, и этот вопрос также остается без ответа.
Берни также добавил, что те люди, которые должны были произносить торжественные речи на еврейском празднике, просили высокопоставленных людей в Шабаке, чтобы организация, в целом, поменяла свою позицию и не предостерегала Шарона от визита в Нью-Йорк. Но данные попытки окончились ничем. В день, когда секретарь Шарона сообщил о том, что Шарон не приедет, произошли теракты.
А израильская газета “Гаарец” сообщила, что ФБР арестовала пятерых израилитян четыре часа спустя терактов на ВТЦ, которые снимали на видеокамеру дымящиеся небоскребы с крыши своей компании. ФБР арестовали их за подозрительное поведение, поскольку, производя съемку, они издавали крики радости и насмешки».
Эдуард ВОЛОДИН
2 – ДЛЯ МОЛОДЦОВ- КОКАКОЛЬЧИКИ И АДИДАСОВЦАФ СЛЕДУЩАЯ ИНФО:
Отправлено: 09.07.09 17:15. Заголовок: 9/11. АТАКА на США 11 сентября 2001 и… твоя жизнь
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А. М. Булаев
11.2008
NY9-11@ya.ru
9/11/01 США подверглись террористической атаке. Были захвачены 4 Боинга, два из них врезались в башни Международного Торгового Центра, один в Пентагон, один разбился. Погибло 4000 человек. Это организовала по официальной версии Аль-Каида. Президент Буш объявил войну международному терроризму и начал её. Разбомбил и оккупировал Афганистан и Ирак. Счет жертв войны перевалил за полмиллиона. Присвоил право США поступить так с любой страной, заподозренной в помощи террористам. Ограничил свободу своих граждан.
Здесь предлагается сборник-архив из 25 файлов-статей (2Мб), в которых приведены факты, однозначно опровергающие официальную версию. И свидетельствующие о том, что Боинги, врезавшиеся в башни МТЦ, скорее всего, управлялись автопилотом и наводились по радиомаяку; но и они не могли стать причиной обрушения: башни были попросту взорваны; а в Пентагон ударил аппарат типа небольшого самолёта – крылатой ракеты. Вот некоторые, наиболее яркие из этих фактов:
- Через 7 часов(!) после авиа-атаки обрушился 3-й соседний небоскрёб. По официальной версии причины этого неизвестны, возможно, из-за пожара. Но бетонные здания выгорают, но не рушатся… Через три года хозяин-арендатор небоскрёбов еврей Сильверштейн сознался: “Мы сами взорвали это здание”(!). Но чтобы заминировать небоскрёб для аккуратного разрушения, нужно порядка 10-20 дней. Вспомним, что один самолёт недолетел. Очевидно, взрывчатка в этом здании была заложена в расчете на него.
- Боинг, с его высотой в 13м и размахом крыльев в 60м, пробил в Пентагоне 5-ти метровое(!) отверстие и… исчез. Куда делся этот лайнер на самом деле, – неизвестно.
- В МТЦ официально погиб 1 израильтянин. Израильские евреи были предупреждены(!) о трагедии, более того, были задержаны 5 израильтян, снимавших горящие башни и бурно выражавшие свою радость (см. статью Д.Дюка http://www.voskres.ru). Часть и американских евреев не только была в курсе, но и непосредственно принимала участие в бойне: Сильверштейн за две недели(!) до 9/11 внес за аренду зданий МТЦ $100млн. и застраховал их от террористической атаки на $3млд., а поскольку было две атаки, то он выставил страховым компаниям общий счет на $7млд. Получил более $2млд. Вот так гешефт – 2000%! Отмечены на бирже перед атакой 9/11 и крупные махинации с акциями авиакомпаний, самолёты которых пострадали, и страховых компаний. Официально в МТЦ погибло 100 граждан РФ. Сколько среди них евреев, и были ли, и предупреждали ли их – неизвестно.
Вышеприведенные факты однозначно говорят о том, что это был заговор. Нет не Аль-Каиды, и даже не американо-израильских спецслужб, а масонский, точнее, ЖИДО-МАСОНСКИЙ ЗАГОВОР, поскольку в него втянуты все “четыре ветви власти” США, всеми силами препятствующие проведению объективного расследования и старательно не обращающие внимание на очевидные факты. Да и официальное “Мировое сообщество” помалкивает. Это всё свидетельствует о глубине падения мира, о степени влияния жидовства. О степени подготовленности прихода Антихриста Мошиаха. О том, что все слова о свободе, демократии, правах человека – фикция, орудие жидовского порабощения людей и стран.
Почему это стало возможным? На чём основана такая наглость и цинизм? В 1995 году главой ЦРУ стал еврей Дейч, на большинство ключевых постов были поставлены евреи, составившие 30% руководящего персонала ЦРУ (до этого их было около 10%). Но это детали. Ариэль Шарон 3 окт. 01 заявил: «…Мы, еврейский народ, управляем Америкой, и американцы знают это». ЖИДЫ КОНТРОЛИРУЮТ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ США, включая Президента. Возможно, уверенности убийцам придала и та лёгкость, с которой жиды в России нагло захватили самые лакомые куски общенародной собственности.
Всё так. Но всё равно не понятно, невозможно вместить в себя, как такое можно сотворить. И конкретным, отнюдь не метафоричным смыслом наполняются слова Спасителя, обращённые к иудеям противникам Истины: «Ваш отец Диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» Ев. Иоанна 8, 44. Такую бойню могли устроить и нажиться на ней лишь существа, продавшие душу или изначально неимевшие её…
Зачем? С какой целью? Сейчас госдолг США $10трил., совокупный долг экономики $50трил, – это такой мировой «общак», ведь все бизнесмены, диктаторы, президенты, политики, воры и бандиты, корпорации и государства вкладываются в доллар. Россия не исключение, вырученные деньги от продажи нефти и газа вкладываются в американские госбумаги и акции, это называют стабфонд и фонд будущих поколений. Можно сказать, что на российские же деньги Россию окружают военными базами, помогают недружественным режимам. Отдать долги Штаты не могут физически и не собираются. Выход – война, которая всё спишет. Соответственно, сейчас военный бюджет США равен военным бюджетам всего остального мира! Интеллектуалы придумали заменить «холодную войну» на непрерывную «мировую войну с терроризмом», что позволило отодвинуть экономический кризис на 7 лет. Попутно решались и другие задачи: показали всему миру силу, что для жидовства нет ничего невозможного, трепещите. Кто с нами – предупредим, помилуем; прочих колеблющихся и противостоящих – уничтожим. Решили и просто утилитарную задачу: здания МТЦ устарели морально и физически, прибыли не приносили, а их разборка оценивалась в $25млр.; короче, сэкономили, заработали и получили повод для войны…
Циничное убийство тысяч людей, последовавшая за этим гибель сотен тысяч в войне обнажили ту пропасть, которая малозаметна в повседневной жизни. Ведь мы привыкли относиться к человеку вне зависимости от его национальности и вероисповедания, – главное, чтоб человек был хороший. Но правильно ли это? Ведь напрашиваются очевидные вопросы.
Спроси себя, гой: Твои коллеги-приятели-добрые знакомые-родственники евреи предупредят тебя о предстоящем теракте? Предупредят. Ладно. Надейся. А предупредят ли других? А если полученное ими предупреждение будет оговариваться условием строго молчания по отношению к гоям? Не слыхал, чтобы американские и израильские евреи предупредили какого-нибудь гоя 9.11-го. Получается, не было этого. У нас в России другие? Лучше? Надейся…