Хоккей истины

После полуторачасовых переговоров в Сочи, участники отправились играть в хоккей, так как часть российской делегации не смогла прилететь в Сочи из-за плохой погоды.Пока их ждут, паузу заполняют хоккеем.Никакой конкретики по поводу соглашений пока нет.Ниже, белорусское ТВ о переговорах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5624060.html