Хоккей истины
18:22. 7 февраля 2020 121 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
После полуторачасовых переговоров в Сочи, участники отправились играть в хоккей, так как часть российской делегации не смогла прилететь в Сочи из-за плохой погоды.
Пока их ждут, паузу заполняют хоккеем.
Никакой конкретики по поводу соглашений пока нет.
Ниже, белорусское ТВ о переговорах.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5624060.html
Надо у местного нумеролога спросить, что значит номер 11 на майке главного бомбардира отечества. А не то в интернете какая то двоякая трактовка. Ждем-с.
Дважды первый ))