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Хоккей истины

18:22. 7 февраля 2020 121 просмотр 2 коммент. Опубликовал:


После полуторачасовых переговоров в Сочи, участники отправились играть в хоккей, так как часть российской делегации не смогла прилететь в Сочи из-за плохой погоды.
Пока их ждут, паузу заполняют хоккеем.

Никакой конкретики по поводу соглашений пока нет.









Ниже, белорусское ТВ о переговорах.






Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5624060.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Путин, Россия, спорт, хоккей, юмор

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