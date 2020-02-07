Главная » История, Невероятное в мире, Политика

В Польше снесли памятник благодарности Красной армии (ФОТО, ВИДЕО)

22:10. 7 февраля 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В Польше снесли памятник благодарности Красной армии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши, сообщает издание Niezalezna.

«На месте снесенного памятника благодарности Красной армии мэр города хочет установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши», — говорится в сообщении.

Монумент был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!»

По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея Холодной войны в Подборске.

Изначально у монумента были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.

Читайте также: Чудовищный позор: на Украине хотят обменять прах легендарного разведчика Кузнецова на «пленных украинцев»

В Польше снесли памятник благодарности Красной армии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Польше снесли памятник благодарности Красной армии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1581102629

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Поддержим петицию по закрытию фальшивых мемориалов в Медном и Катыни
..., чьи имена выбиты на памятнике «жертвам НКВД», найдены совершенно...памятник на Раковицком кладбище в Кракове красноармейцам, погибшим в польском плену, Польша... в 2014 году в Польше снесли памятник благодарности Красной Армии.Процесс принуждения России к...
Новости Украины и Новороссии 22 июня 2015
... ответ представители ЛНР выразили благодарность и вручили председателю СК ...нужно для войны, вручу красно-черный флаг и поеду с...на 21 июня с постамента снесли памятник Владимиру Ленину, стоявший на... Эстония, Италия, Венгрия и Польша. Между тем Белый дом занял...
Польша: живые из ненависти к мертвым сносят советские памятники
... памятники. Погибших красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Польши, ее «благодарные»...воевавших против советской армии и красных поляков, героями. Польское общество...в прошлом месяце, когда снесли мавзолей красноармейцев в городе Тшчанка...
Бэкграунд, выпуск-317 за 14 сентября 2013
...отрядом католической агрессии выступала Польша, которая чуть раньше,... Габсбургов заменил традиционный красный цвет флага Червонной ...благодарны. Само собой разумеется - каждое открытие очередного такого памятника... мне причинам её снесли, уничтожили и честно...
Легенда о "сбежавшей тридцатьчетвёрке"
...громя здания и нацистские памятники, ломая шлагбаумы и...обочину. В качестве благодарности за спасение ребёнка немцы...Веймарской республики бараки снесли, но пустовало это...Венгрии, Чехии и Польши). В том же... тридцатьчетвёрки» (газета «Красная Звезда», 6 мая 2009...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)