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«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Война в Чечне: жаркий январь. Вып.3

09:50. 7 февраля 2020 222 просмотра Один комментарий Опубликовал:


12 января. Чеченки с автоматами идут к линии фронта в центре Грозного


10 января. Чеченские боевики стоят возле взорванного газопровода


10 января. Чеченец ​​укрывается от снайперского огня перед президентским дворцом


11 января. Президент Чечни Джохар Дудаев сидит в окружении телохранителей во время спешно организованной пресс-конференции, проведенной в деревне в 10 км к западу от Грозного


11 января. Беженцы из Грозного, живущие в вагонах на станции в Назрани


11 января. Жители Грозного прячутся в подземном переходе во время авианалета


11 января. Чеченский боевик ​​разговаривает с солдатами, которые были захвачены в плен во время новогоднего наступления и которых лечат от ран в подвале президентского дворца


12 января. Гражданские лица бегут, чтобы укрыться во время обстрела в центре Грозного


12 января. Молодой чеченец несет хлеб в центре Грозного


12 января. Женщина несет остатки своего имущества, включая люстру, покидая Грозный после того, как ее дом был разрушен в результате обстрела


12 января. Чеченские боевики идут по аллее возле президентского дворца


12 января. Чеченские боевики прячутся за стеной возле президентского дворца


12 января. Чеченские боевики укрываются от артиллерийского обстрела около президентского дворца


13 января. Ребенка в коляске вывозят из зоны обстрела в Грозном


13 января. Чеченец с автоматом Калашникова охраняет нескольких солдат, захваченных в плен во время недавнего наступления


13 января. Чеченские боевики сидят с раненым товарищем в кузове грузовика


13 января. Чеченские боевики стоят над раненым товарищем в Грозном


13 января. Чеченские боевики охраняют российских военнопленных в подвале в Грозном


13 января. Чеченский боец промокает марлей лицо раненому товарищу

Источник: https://humus.livejournal.com/7067093.html

Метки: война, история, кавказ, Россия, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1693 1337
    Sergey64 7 февраля 2020 в 11:05

    Что ни подпись, то “товарищ”… В гробу бы я видел всех этих “товарищей”. У меня у коллеги в эти дни сын погиб в Чечне. Никогда не забуду его лицо, когда утром на работе с ним встретился!!! Не дай Бог никому это видеть и слышать эти слова: “Сергей, у меня сын погиб…”

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