Сводки от ополчения Новороссии 07 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.

Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населённых пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

Так, по данным наших источников, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ, в частном секторе н. п. Орехово-Донецкое, зафиксирован один бронетранспортёр, замаскированный во дворе мирных жителей.

Многочисленные жалобы и заявления жителей населённых пунктов убрать из их дворов военную технику и вооружение командование «ООС» игнорирует, подчеркивая тем самым свое пренебрежение к населению Донбасса.

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Командование ВСУ продолжает цинично скрывать небоевые потери личного состава от общественности и родственников погибших военнослужащих.

Гибель военнослужащих в подавляющем большинстве связана с неуставными взаимоотношениями, доведением до суицида и подрывами на собственных минных полях.

Как мы уже сообщали ранее, для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения Народной милиции, в зону карательной операции прибыли группы журналистов четырёх телеканалов — «5 канал», «Украина», «1+1», «Интер» и двух информационных агентств «Surprise» и «За права человека» — в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ (ЧИПсО).

Ввиду выпадения обильных осадков в виде снега, увеличилась опасность передвижения по местности личного состава и техники. В этой связи прошлой ночью в районе н. п. Орехово произошел инцидент с гибелью военнослужащего 93-й бригады ВСУ, который сопровождал представителей украинских СМИ на позиции артиллерийского дивизиона.

В ходе выдвижения сержант Щученко отклонился от маршрута и зашел на свое ничем не обозначенное минное поле, в результате чего произошел взрыв, повлекший гибель солдата.

Момент подрыва бойца корреспонденты успели снять на видео, но по приказу начальника группы пропаганды отдела наблюдения и специальных действий 74-го центра ИПсО майора Кавинца видеоматериалы были удалены, а журналистам рекомендовано не упоминать о данном происшествии.

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На фоне увеличения количества небоевых потерь нам поступает информация, подтверждающая факты неудовлетворительного продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих ВСУ, что отрицательно сказывается на имидже вооружённых сил Украины.

Так, со слов нашего информатора в 59-й бригаде, личный состав одного из подразделений этого соединения с января текущего года кормят продуктами с истекшим сроком годности.

Также в столовых при приготовлении пищи поварами не соблюдаются санитарные нормы. Наблюдаются перебои с поставками питьевой воды, поэтому зачастую для приготовления пищи используется техническая вода, что отрицательно сказывается на качестве пищи.

Солдаты не обеспечиваются предметами личной гигиены. На все обращения и жалобы личного состава к своему командованию им предлагают питаться за свой счет.

Несмотря на заявления украинского командования о переходе вооруженных сил на стандарты НАТО, такая проблема существует во всех находящихся в зоне проведения «ООС» бригадах ВСУ.

На фоне этих грубейших нарушений санитарных норм в подразделениях 59-й бригады отмечен рост числа кишечных и инфекционных заболеваний.

Только в течение прошлой недели на больничную койку попали более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными расстройствами.

С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба «ООС».

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