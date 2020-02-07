Сводки от ополчения Новороссии 07 февраля 2020
- 11:28 6 лет под землей.
- 10:00 Ситуация на передовой в районе поселка Голубовское.
- 05:11 «Спецоперация»: посланцы Киева сняли шокирующую смерть сопровождавшего их военного ВСУ (ВИДЕО).
- 04:22 Внук легендарного маршала: Сейчас нужно правильно объяснить, за что борются ополченцы Донбасса (ФОТО).
6 лет под землей
«6 лет под землей — суровые реалии жизни окраин Горловки. Подвал местной школы на поселке шахты 6/7 стал единственным убежищем для тех, кто потерял свой дом в результате обстрелов украинских карателей, и теперь стены бывшего учебного заведения — их новая обитель, покидать которую люди не готовы до тех пор, покуда не перестанут рваться снаряды над головой»
Все это, напоминаю, происходит уже при Зеленском.
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Ситуация на передовой в районе поселка Голубовское
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«Спецоперация»: посланцы Киева сняли шокирующую смерть сопровождавшего их военного ВСУ (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.
Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населённых пунктов, подвергая опасности мирных жителей.
Так, по данным наших источников, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ, в частном секторе н. п. Орехово-Донецкое, зафиксирован один бронетранспортёр, замаскированный во дворе мирных жителей.
Многочисленные жалобы и заявления жителей населённых пунктов убрать из их дворов военную технику и вооружение командование «ООС» игнорирует, подчеркивая тем самым свое пренебрежение к населению Донбасса.
Киевские пропагандисты сняли шокирующую смерть сопровождавшего их военного
Командование ВСУ продолжает цинично скрывать небоевые потери личного состава от общественности и родственников погибших военнослужащих.
Гибель военнослужащих в подавляющем большинстве связана с неуставными взаимоотношениями, доведением до суицида и подрывами на собственных минных полях.
Как мы уже сообщали ранее, для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения Народной милиции, в зону карательной операции прибыли группы журналистов четырёх телеканалов — «5 канал», «Украина», «1+1», «Интер» и двух информационных агентств «Surprise» и «За права человека» — в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ (ЧИПсО).
Ввиду выпадения обильных осадков в виде снега, увеличилась опасность передвижения по местности личного состава и техники. В этой связи прошлой ночью в районе н. п. Орехово произошел инцидент с гибелью военнослужащего 93-й бригады ВСУ, который сопровождал представителей украинских СМИ на позиции артиллерийского дивизиона.
В ходе выдвижения сержант Щученко отклонился от маршрута и зашел на свое ничем не обозначенное минное поле, в результате чего произошел взрыв, повлекший гибель солдата.
Момент подрыва бойца корреспонденты успели снять на видео, но по приказу начальника группы пропаганды отдела наблюдения и специальных действий 74-го центра ИПсО майора Кавинца видеоматериалы были удалены, а журналистам рекомендовано не упоминать о данном происшествии.
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На фоне увеличения количества небоевых потерь нам поступает информация, подтверждающая факты неудовлетворительного продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих ВСУ, что отрицательно сказывается на имидже вооружённых сил Украины.
Так, со слов нашего информатора в 59-й бригаде, личный состав одного из подразделений этого соединения с января текущего года кормят продуктами с истекшим сроком годности.
Также в столовых при приготовлении пищи поварами не соблюдаются санитарные нормы. Наблюдаются перебои с поставками питьевой воды, поэтому зачастую для приготовления пищи используется техническая вода, что отрицательно сказывается на качестве пищи.
Солдаты не обеспечиваются предметами личной гигиены. На все обращения и жалобы личного состава к своему командованию им предлагают питаться за свой счет.
Несмотря на заявления украинского командования о переходе вооруженных сил на стандарты НАТО, такая проблема существует во всех находящихся в зоне проведения «ООС» бригадах ВСУ.
На фоне этих грубейших нарушений санитарных норм в подразделениях 59-й бригады отмечен рост числа кишечных и инфекционных заболеваний.
Только в течение прошлой недели на больничную койку попали более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными расстройствами.
С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба «ООС».
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Внук легендарного маршала: Сейчас нужно правильно объяснить, за что борются ополченцы Донбасса (ФОТО)
Не упустить момент и правильно объяснить, за что борются ополченцы Донбасса, а также за что российские солдаты воюют в Сирии — вот что нужно делать сейчас, чтобы не получить «потерянное поколение».
Об этом рассказал Алексей Говоров, внук легендарного маршала Леонида Говорова, во время встречи с молодёжью Санкт-Петербурга в 76-ю годовщину со Дня полного снятия блокады Ленинграда.
Подробности встречи «Русской Весне» сообщили в пресс-службе ПЦ ПВ «Ленинградский доброволец».
Мероприятие было подготовлено при содействии комитета по делам молодёжи Администрации Кировского района г. Санкт-Петербурга. «Музей боевого братства России» специально для данного мероприятия предоставил экспозицию, посвященную блокадному Ленинграду, а также подготовил фотовыставку «Глазами героев блокадного Ленинграда».
Во время встречи Алексей Говоров рассказал о событиях Великой Отечественной войны, о которых он знает по воспоминаниям бабушки, отца, письмам деда с фронта и документам, хранящимся в семье Говоровых, прокомментировал важность патриотического воспитания сегодня и правильного освещения «кровоточащих» вопросов истории современной России, которые касаются современных локальных конфликтов.
После войны в Афганистане целый пласт населения оказался вне закона из-за того, что многие вещи были под грифом «Секретно», но это привело к «потере поколения», поскольку многие были выброшены жизнью на улицу, хотя «война в Афганистане — это была классическая контртеррористическая операция». Этот пример из истории — одна из причин, по мнению Говорова, почему сегодня важно правильно освещать военные конфликты современности.
«Здесь нужно очень правильно объяснять и эти конфликты тоже: за что борются ополченцы Донбасса? За что мы воюем в Сирии? Мы воюем в Сирии для того, чтобы вот этот терроризм и наркотрафик не пришел к нам сюда в Ленинград, Санкт-Петербург», — комментирует Алексей Говоров.
В дополнение собеседник отмечает, что, если бы тогда правильно все объяснили, многих трагедий человеческих судеб просто бы не было.
После мероприятия руководитель ПЦ ПВ «Ленинградский доброволец», а также основатель и руководитель «Музея боевого братства» России Герман Владимиров поделился своими впечатлениями:
«Сегодня для всех ленинградцев особенный день и каждый его провел по-своему. На фото я с Алексеем Сергеевичем Говоровым, внуком маршала Советского Союза и командующим Ленинградским фронтом Леонидом Александровичем Говоровым.
Алексей Сергеевич высоко оценил работу „Музея боевого братства России“ и представленную музеем выставочную экспозицию „Глазами героев блокадного Ленинграда“».
Леонид Говоров — один из маршалов Победы, командовал Ленинградским фронтом во время Великой Отечественной войны и сыграл огромную роль в полном освобождении Ленинграда от блокады. Ежегодно в России 27 января празднуется как день воинской славы — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады или, как его называют сейчас, «День Ленинградской Победы».
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