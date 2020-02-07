Главная » Политика, Экономика

Стали известны итоги переговоров Москвы и Минска по нефти и газу

23:30. 7 февраля 2020 119 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Стали известны итоги переговоров Москвы и Минска по нефти и газу | Русская весна

Российская и белорусская делегации в ходе переговоров в Сочи договорились об условиях поставок Минску газа и нефти, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

По его словам, стороны согласились сохранить условия экспорта голубого топлива в Белоруссию на условиях 2019 года. Кроме того, поставки нефти Минску будут осуществляться на прежней коммерческой основе. При этом договоренность распространяется только на 2020 год.

«На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия. Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий», — сказал замглавы администрации президента.

Он также отметил, что Минск просил скидки на нефть, однако это означает введение государственного регулирования рынка, что невозможно сделать.

«Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании, поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями».

Замглавы администрации подчеркнул, что цены и объемы поставок энергоресурсов будут регулироваться рынком.

«У нас регулируется только один показатель — это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи», — добавил он.

В целом Козак охарактеризовал прошедшие переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко как позитивные.

Он также сообщил, что стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.

Ранее Лукашенко неоднократно отмечал, что Минск приступил к поиску альтернативных источников поставок нефти из-за сложных переговоров с Россией по новым контрактам.

В частности, Белоруссия отправляла коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан. Кроме того, глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности американских компаний обеспечить Минск нефтью «на 100 процентов по конкурентным ценам».

Читайте также: «Иди пельмени лепи», — заигравшийся в Раде нардеп разозлил украинцев (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1581104666

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 февраля 2016
... гарнизон сирийской армии. В итоге офицер получил смертельное ранение.... погиб контрактник. Ранее стало известно, что переговоры по урегулированию сирийского кризиса...финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в Москве накануне прошла встреча руководителей ...
Новости Украины и Новороссии 03 июня 2015
...». 10:21 Москва не подпишет документ по итогам переговоров по газу без... Источник: rusvesna.su Москва не подпишет документ по итогам переговоров по газу без...представителя. Когда заседания закончились, стало известно, что переговоры провели лишь три из четырех...
Шествие 4 февраля 1990 года в Москве — толчок к краху СССР
...социалистическую державу. Как теперь стало известно, целью «Перестройки» являлось...помощью чиновников не в Москву (которая перестала координировать...» Горбачёв постоянно вёл переговоры о сокращении вооружений. ... культуру трезвости. В итоге, после ввода сухого ...
Итоги недели. «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»
... выполнимости в конечном итоге сведётся к периоду времени...воевать с террористами Ранее стало известно, что США направляют в... авторитетов. При начале переговоров на стол всегда сначала... на фоне геополитических успехов Москвы американская «демократия» ушла куда...
«Стилетом» в спину Москве
... дальномером. То, что получилось в итоге совместной работы украинских и белорусских...) Как выяснилось, переговоры на эту тему с союзниками Москва ведет годами. Без... уже вовсю громыхала гражданская война, стало известно, что Оршанский авиаремонтный завод и...
О переговорах Патрушева и Болтона
... этого не было известно, что отношения Москвы и Вашингтона находятся ..., как это оказалось с переговорами в Хельсинки. Где-то ... итоге, Болтон не получил столь желаемых уступок, а Москва не стала ... противоречий между Вашингтоном и Москвой, который и лежат в...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)