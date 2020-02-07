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США обвинили Россию и Китай в “переписывании” мирового порядка

07:44. 7 февраля 2020 132 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Фото: Reuters
Министр обороны США Марк Эспер назвал Россию и Китай “ревизионистскими государствами”. 
В своей речи в Университете имени Джона Хопкинса глава Пентагона заявил, что Москва и Пекин пытаются перестроить мировой порядок, передает РИА Новости.
Эспер заявил, что обе страны якобы нарушают суверенитет соседних государств для получения стратегических выгод. В частности, он обвинил Россию  в использовании “гибридных тактик ведения войны” и проведении киберопераций.
Китай, по мнению Эспера, продолжает заниматься кражей интеллектуальной собственности, а также пытается навязывать экономические решения и политику в сфере безопасности другим странам посредством инициативы “Один пояс – один путь”.
В свою очередь, российские власти не раз отмечали, что США пренебрегают нормами международного права и подрывают авторитет организаций, таких как ООН. Кроме того, в Москве неоднократно отвечали на обвинения в кибератаках. В России обращали внимание на отсутствие доказательств причастности Москвы. Помимо этого, российские власти предлагали международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, однако Вашингтон отказался от этой инициативы. Также в Кремле заявляли, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/49819-ssha-obvinili-rossiyu-i-kitay-v-perepisyvanii-mirovogo-poryadka.html

Метки: в мире

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