Спрос на Правду. Ritartha и Красный Декор о сопротивлении культурной гегемонии // По-живому
Разговор с основателями youtube канала “Ritartha” Маргаритой и Егором.
Канал “Ritartha”:
https://www.youtube.com/channel/UCmZT…
________________________________________________
Поддержать рублем проект “По-живому”:
https://agitblog.ru/donate.html
________________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#поживому #КонстантинСемин