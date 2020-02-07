Спрос на Правду. Ritartha и Красный Декор о сопротивлении культурной гегемонии // По-живому

Разговор с основателями youtube канала “Ritartha” Маргаритой и Егором.



Канал “Ritartha”:

https://www.youtube.com/channel/UCmZT…







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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IU8BK_MUCs4