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Шикарный круизный лайнер превратился в плавучую тюрьму из-за страшной инфекции (ФОТО, ВИДЕО)

10:55. 7 февраля 2020 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Шикарный круизный лайнер превратился в плавучую тюрьму из-за страшной инфекции (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

На круизном лайнере Diamond Princess стремительно растёт число пассажиров, инфицированных новым опасным коронавирусом. Судно уже несколько дней стоит на приколе у японского города Йокогама, а пассажиры жалуются, что шикарное судно превратилось для них в плавучую тюрьму.

По сообщению министерства здравоохранения Японии, только за один день число инфицированных на борту лайнера увеличилось более чем на 40 человек и достигло 61.

Случаи заражения были выявлены в результате выборочного тестирования 273 человек, у которых были замечены подозрительные симптомы, либо они контактировали с теми, у кого такие симптомы наблюдались ранее.

По данным ведомства, в 21 случае инфицирование смертельно опасным вирусом диагностировано у граждан Японии. Всего на судне находится почти 3700 пассажиров и членов экипажа, среди которых 24 россиянина и 26 украинцев. Сообщается, что у них признаков опасного заболевания не обнаружено.

Сейчас всех пассажиров в целях предосторожности держат в каютах и выпускают на палубу на свежий воздух лишь на короткое время. Карантин на лайнере продлится как минимум до 20 февраля.

В посольстве России в Японии заявили, что группе из 24 россиян, заблокированных на лайнере из-за карантина, должны быть продлены визы.

«Установлен контакт с российским туроператором, организовавшим данную поездку. С японскими властями решается вопрос о продлении срока действия виз наших граждан. Держим ситуацию на постоянном контроле», — отметили в посольстве РФ.

По словам самих пассажиров, условия нахождения на карантине не очень комфортные — на корабле наблюдаются серьёзные перебои с водой, кроме того, пассажирам теперь самим приходится следить за чистотой кают.

«Мы должны убирать в каютах сами, но у нас нет чистящих средств. Раньше горничная два раза в день меняла нам полотенца.

Люксовый круиз закончился: теперь наш лайнер — плавучая тюрьма», — жалуются пассажиры.

Из-за форс-мажорной ситуации пассажиры живут на судне за счёт владельцев лайнера — богатейшей круизной компании, для которой эти непредвиденные расходы, впрочем, — капля в море. Обратные билеты, вероятно, тоже оплатит она.

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Шикарный круизный лайнер превратился в плавучую тюрьму из-за страшной инфекции (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Шикарный круизный лайнер превратился в плавучую тюрьму из-за страшной инфекции (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Шикарный круизный лайнер превратился в плавучую тюрьму из-за страшной инфекции (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Шикарный круизный лайнер превратился в плавучую тюрьму из-за страшной инфекции (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Шикарный круизный лайнер превратился в плавучую тюрьму из-за страшной инфекции (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1581060210

Метки: Новости

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