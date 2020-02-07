С Байконура выведены на орбиту 34 спутника страны, которая открыто называет Россию врагом (+ФОТО, ВИДЕО)

«Роскосмос» сообщил, что спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома «Байконур», успешно выведены на целевые орбиты.

Все 34 спутника штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» группами по два или четыре.

Напомним, российская ракета «Союз» стартовала в 00.42 по московскому времени с 31-й площадки Байконура. В 00.52 мск разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Компания OneWeb включит 34 новых единицы в свою группировку спутников, которые с 2021 будут раздавать широкополосный интернет по всему миру.

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