Русским поправкам в Конституции — да!

Южнорусский журналист Александр Чаленко прокомментировал подготовку к внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Да, я считаю, что если в Конституцию РФ не будет внесено положение о русском народе, то это в таком случае бессмысленный документ, и все реформы Основного закона — это бессмысленная трата времени.

Тут надо понимать, что судьба России — это судьба русского народа, история России — это история русского народа.

Если не учитывать этот факт, если отрицать это, то тогда непонятно, каким образом в одном государстве живут осетины и буряты, чукчи и татары. Без русского народа и русского фактора у этих народов нет ничего общего.

Поэтому положение о русском народе как об учредителе государства Россия, о главном и единственном суверене в России должно быть закреплено в Конституции. Также в Конституции должен быть закреплен и статус русского языка.

Если вместо „русского народа“ говорить о каком-то непонятном „многонациональном российском народе“, то тогда непонятно, какого черта в 2014 году Россия присоединила Крым, а не, например, Мингрелию.

Если мы начинаем в России говорить о судьбе русского народа, то следующим нашим шагом будет признание того, что русский народ — это народ разделённый, так как десятки миллионов русских живут за границами Российской Федерации. Речь идет об „украинцах“ и „белорусах“, конечно же.

В таком случае в Конституции должен найти свое место и пункт о русских как о разделённом народе.

Из чего должно будет следовать либо право любого гражданина Украины (кроме галичан) и Белоруссии на признание своей русскости, из чего, в свою очередь, следует право на русский паспорт и возможность переселения в РФ, либо право той или иной территории, где живут русские и составляют подавляющее большинство, на присоединение к России.

Это и есть русская ирредента, о которой говорит Богдан Безпалько, член Конституционной комиссии при президенте.

Это также означает, что русская армия, существование которой бессмысленно, если она не создана для того, чтобы защищать русских, имеет полное право на защиту русских Донбасса и шире — русских Новороссии от геноцида. Это тоже должно быть прописано в русской Конституции.

Отказ от использования правительством армии и спецслужб в этом случае в деле защиты русских должен быть приравнен к государственному преступлению.

Русское правительство, русская армия и русские спецслужбы должны быть обязаны защищать русских.

И последнее: национальные меньшинства не должны бояться „русских поправок“ в Конституции.

Русские никого не будут резать, лишать прав, ограничивать в карьерном росте или в любой другой самореализации».

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