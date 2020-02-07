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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

10:31. 7 февраля 2020 115 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Фото: РИА Новости
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля, передает РИА Новости.
Сумма составит 75 тысяч рублей. В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:
— инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками;
— вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
— вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Уточняется, что бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.
Финансирование расходов — в том числе на доставку выплаты — обеспечит правительство.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/49829-putin-podpisal-ukaz-o-vyplatah-veteranam-k-75-letiyu-pobedy.html

Метки: Россия

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