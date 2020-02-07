Помпео и Гуайдо договорились «удвоить усилия» по свержению Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео и глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, чье незаконное самопровозглашение президентом Штаты поддержали более года назад, во время встречи в Вашингтоне договорились «удвоить усилия» по смещению с власти законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Гуаидо встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Также он присутствовал 4 февраля в конгрессе на ежегодном обращении Трампа о положении дел в стране, на котором американский лидер пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле, имея в виду правительство Мадуро.

«Госсекретарь Майкл Р. Помпео встретился сегодня с временным президентом Боливарской Республики Венесуэла Хуаном Гуайдо и подчеркнул нашу стойкую поддержку его демократического руководства», — сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

«Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы», — добавила она.

5 февраля представитель американской администрации сообщил, что власти США в ближайшие 30 дней предпримут новые действия в отношении Венесуэлы. Ранее минфин США расширил список санкций против Венесуэлы, включив в него семь граждан страны, в том числе известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо Гуайдо, незаконно объявившего себя временным главой государства.

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