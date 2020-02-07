Главная » Невероятное в мире, Политика

Помпео и Гуайдо договорились «удвоить усилия» по свержению Мадуро

00:32. 7 февраля 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Помпео и Гуайдо договорились «удвоить усилия» по свержению Мадуро | Русская весна

Госсекретарь США Майк Помпео и глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, чье незаконное самопровозглашение президентом Штаты поддержали более года назад, во время встречи в Вашингтоне договорились «удвоить усилия» по смещению с власти законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Гуаидо встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Также он присутствовал 4 февраля в конгрессе на ежегодном обращении Трампа о положении дел в стране, на котором американский лидер пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле, имея в виду правительство Мадуро.

«Госсекретарь Майкл Р.  Помпео встретился сегодня с временным президентом Боливарской Республики Венесуэла Хуаном Гуайдо и подчеркнул нашу стойкую поддержку его демократического руководства», — сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

«Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы», — добавила она.

5 февраля представитель американской администрации сообщил, что власти США в ближайшие 30 дней предпримут новые действия в отношении Венесуэлы. Ранее минфин США расширил список санкций против Венесуэлы, включив в него семь граждан страны, в том числе известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо Гуайдо, незаконно объявившего себя временным главой государства.

Читайте также: Порно-шоу и горы кокаина: Главный таможенник Украины отдохнул на закрытой вечеринке De Sad (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Источник: https://rusvesna.su/news/1581024756

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"Россия бежит из Венесуэлы"
..., после ликвидации договора СНВ-3 и усиления систем ПРО...весь мир признал неизбежность Гуайдо как президента, в ..., заставит армию поддержать Гуайдо и свергнуть Мадуро". Очередной ... войны" (Рубио, Болтон, Помпео и Ко) подпитывают информационную войну против...
Как Венесуэлу лишили золота в Банке Англии
... США, включая госсекретаря Майкла Помпео (Michael Pompeo) и советника президента США по... владение золотом, и теперь Банк Англии фактически расторг договор о попечительном хранении... хранилищах Банка Англии в Лондоне.Гуайдо и МадуроВ конце января в Bloomberg...
Трамп уволил Болтона
.... Болтон (наряду с Рубио, Абрамсом и Помпео) был одним из главных ее... Трампу идею, что если поддержать Гуайдо и "этих парней", то все получится... треском провалилась. Трамп был готов договориться и уже вовсю обсуждал идеи полного...
«Геополитический покер»: почему США проиграли России.
... «Мы расторгнем международные договора, ограничивающие наращивание ракетной ...кроме презрительных насмешек. Помпео может сколько угодно ... американские диктат и доминирование. И задумался бы ... вроде венесуэльского проходимца Гуайдо, грузинского Саакашвили или...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)