Пирамида – электрогенератор.
Давно известно, что металлические двускатные и т.д. крыши нужно заземлять, потому как они имеют свойство тянуть из атмосферы очень много статики предложенный вариант "Лейденской Банки" позволяет эту статику использовать для собственных нужд.
Устройство генератора очень простое. Тем у кого есть картон,"алюминиевая фольга столовая"(рулончик такой), клей, ножницы и чуток проводов предлагаю сделать настольный электрогенератор из пирамиды!
Саму пирамиду делаем "слоеным пирогом" (см.картину) самое важное это порядок следования слоев: снаружи"неметалл"(сухой картон, пластик и т.п.) а внутри алюминиевая фольга.
Количество "слоев пирога" пропорционально получаемому эффекту, ну и"гранит" помогает, толщина "неметалла" и сами размеры пирамидки - влияет разве что на"используемые частоты" пирамидой - т.е. чем больше сооружение - тем сильнее эффекты, так как "больше парусность".
Гранитные камушки заворачивает в фольгу. см. Рис.1.2
Если лень клеить слой за слоем. То можно просто сделать пирамиду из дерева фанеры. Но все равно КАЖДЫЙ гранитный камушек следует завернуть в пищевую фольгу. Дополнительная фольга в стенках значительно усиливает эффект.
Вопросы.
Что такое Шпилька М12? Шпилька М12- это болт стальной конструкционный. М12 - это резьба метрическая 12мм.
Должна фольга соприкасаться с гравием? Та что "стенки пирамиды - НЕТ !!! Сами "камешки" - да, т.е. они как конфеты заворачиваются в фольгу - это похоже на то как запекают картошку в фольге. Нужно ли закорачивать соединять между собой слои фольги в стенке???? НЕТ !!!!!!!!!!! Все делать ТОЧНО по рисунку !!! Фольга в стене не должна соприкасаться и с нижней заземленной пластиной.
Подписи там на картинке все понятны - но где брать гранит? Выйдите на улицу - гранитной крошки полно вокруг - наш любимый гравий. Или на ближайшей стройке насобирайте. Надо гранитную крошку хорошо помыть от грязи и хорошо высушить.
Собирать "на сухую".
-"Засыпка" внутри до слоя "гранитной крошки" - можно поиграться с песком, если гипса нет, а можно и не засыпать - эффект все равно будет...
-Некоторый эффект даже будет при варианте "просто штырь внутри"(можно просто проводок присоединить к внутреннему слою фольги) и пустой пирамиде стоящей на проводящей подставке-"земле".
- ориентацией поиграйтесь - интересный опыт.
И вот фото прототипа с гранитом. Рабочий Рис.2
Можете еще с верху прототипа антенку с сеточкой напаять. Если есть желание.
Эпилог.
Там где справа внизу (+) и (-) - туда подключить "тестер"(измеритель напряжения) и смотреть на результат. Разные значения при разных исполнениях - но 1.2--2.5Вольта получить можно, с пирамидки примерно 20см. Должно хватать на питание часов и радиоприемника маленького... А если большую нагородить - то и больше...
Я специально не усложняю"опыт" - потому что реально "гранитные капсулы" надо немного не так делать, но это уже для более сильного эффекта - тем кто захочет выпускать настольные игрушки"пирамида-источник энергии".
Для тех кто понимает как устроен мир - тот из подножного материала лежащего под ногами и ЗНАНИЯ способен создавать "вечные источники.
Александр Сорока
Литература:
1.Stefan Hartmann.First electrical power output from a Pyramid.
https://www.overunity.com/index.php?topic=695.0
Под редакцией: Лемешко Андрея.
Источник: http://allpowr.su/ru/127-piramida-elektrogenerator
Про генератор я уже думаю лет эдак 10. Как считаете, можно ли использовать энергию пружины для накопления гравитационной энергии? Короче, пружину тяжёлую поворачиваешь вверх, гравитация сжимает ее и остаётся только добывать эту энергию сжатия из пружины, а она там бесконечна, потому что гравитация действует постоянно на объекты.
Думаю Вы неумелый юморист.
А я думаю, что корабли в бутылках делают гинекологи на пенсии.
А если к пирамидальной крыше подсоединить.