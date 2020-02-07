Пирамида – электрогенератор.

Давно известно, что металлические двускатные и т.д. крыши нужно заземлять, потому как они имеют свойство тянуть из атмосферы очень много статики предложенный вариант "Лейденской Банки" позволяет эту статику использовать для собственных нужд.

Устройство генератора очень простое. Тем у кого есть картон,"алюминиевая фольга столовая"(рулончик такой), клей, ножницы и чуток проводов предлагаю сделать настольный электрогенератор из пирамиды!

Саму пирамиду делаем "слоеным пирогом" (см.картину) самое важное это порядок следования слоев: снаружи"неметалл"(сухой картон, пластик и т.п.) а внутри алюминиевая фольга.

Количество "слоев пирога" пропорционально получаемому эффекту, ну и"гранит" помогает, толщина "неметалла" и сами размеры пирамидки - влияет разве что на"используемые частоты" пирамидой - т.е. чем больше сооружение - тем сильнее эффекты, так как "больше парусность".

Гранитные камушки заворачивает в фольгу. см. Рис.1.2

Если лень клеить слой за слоем. То можно просто сделать пирамиду из дерева фанеры. Но все равно КАЖДЫЙ гранитный камушек следует завернуть в пищевую фольгу. Дополнительная фольга в стенках значительно усиливает эффект.

Вопросы.

Что такое Шпилька М12? Шпилька М12- это болт стальной конструкционный. М12 - это резьба метрическая 12мм.

Должна фольга соприкасаться с гравием? Та что "стенки пирамиды - НЕТ !!! Сами "камешки" - да, т.е. они как конфеты заворачиваются в фольгу - это похоже на то как запекают картошку в фольге. Нужно ли закорачивать соединять между собой слои фольги в стенке???? НЕТ !!!!!!!!!!! Все делать ТОЧНО по рисунку !!! Фольга в стене не должна соприкасаться и с нижней заземленной пластиной.

Подписи там на картинке все понятны - но где брать гранит? Выйдите на улицу - гранитной крошки полно вокруг - наш любимый гравий. Или на ближайшей стройке насобирайте. Надо гранитную крошку хорошо помыть от грязи и хорошо высушить.

Собирать "на сухую".

-"Засыпка" внутри до слоя "гранитной крошки" - можно поиграться с песком, если гипса нет, а можно и не засыпать - эффект все равно будет...

-Некоторый эффект даже будет при варианте "просто штырь внутри"(можно просто проводок присоединить к внутреннему слою фольги) и пустой пирамиде стоящей на проводящей подставке-"земле".

- ориентацией поиграйтесь - интересный опыт.

И вот фото прототипа с гранитом. Рабочий Рис.2

Можете еще с верху прототипа антенку с сеточкой напаять. Если есть желание.

Эпилог.

Там где справа внизу (+) и (-) - туда подключить "тестер"(измеритель напряжения) и смотреть на результат. Разные значения при разных исполнениях - но 1.2--2.5Вольта получить можно, с пирамидки примерно 20см. Должно хватать на питание часов и радиоприемника маленького... А если большую нагородить - то и больше...

Я специально не усложняю"опыт" - потому что реально "гранитные капсулы" надо немного не так делать, но это уже для более сильного эффекта - тем кто захочет выпускать настольные игрушки"пирамида-источник энергии".

Для тех кто понимает как устроен мир - тот из подножного материала лежащего под ногами и ЗНАНИЯ способен создавать "вечные источники.

Александр Сорока

Литература:

1.Stefan Hartmann.First electrical power output from a Pyramid.

https://www.overunity.com/index.php?topic=695.0

Под редакцией: Лемешко Андрея.

Источник: http://allpowr.su/ru/127-piramida-elektrogenerator