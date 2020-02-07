Основные причины краха либеральных западных, отечественных экономических школ
Основные причины краха либеральных западных, отечественных экономических школ. Образовательный крест России
Причины краха либеральных западных экономических школ уничижительно описаны в американской экономической прессе – об интеллектуальном убожестве западной либеральной «экономики», но объективно и жёстко в тщательном исследовании характера работ, содержащихся в «Американском экономическом журнале» (American Economic Review) — флагмане теоретических журналов по экономике за период 1972-1981 гг.
Там же помещены данные по экспертной оценке диссертационных работ (ДР) по экономике в РФ за период 1992-2013 гг.
Благодаря целенаправленному развалу экономической науки и образования в 1991-1993 гг. система управления в РФ в 10-20 раз менее эффективна, чем в США, и в 20-40 раз менее эффективна, чем в СССР. Управление практически отсутствует на всех уровнях: предприятий, регионов, страны, т.е. на всех уровнях иерархии.
Коррупционная ёмкость российского законодательства достигла чудовищного уровня 90-95%.
Проведём количественную оценку состояния экономического образования (см. рис. 1.3).
Несложные расчёты показывают:
- ВУЗы РФ готовят в 3 раза больше экономистов, чем необходимо народному хозяйству.
- Только 1-3% экономистов соответствуют требованиям образовательных стандартов и отечественной экономики.
- Реальная потребность в экономистах-профессионалах для народного хозяйства составляет минимум 97-99%.
Рисунок 1.3 – Образовательный крест России.
Рисунок 1.4 – Расчёт прямого ущерба обучения «экономистов», без учёта косвенного ущерба, млрд.$
Современное западное/отечественное либерально-экономическое образование — это конвейер по производству дураков. «…У России, как известно, есть две беды — дураки и дороги. В последнее время к ним прибавилась третья — либеральные дураки, которые указывают дороги…» Акад. Д.С. Львов (1995 г.)
По нашему мнению, ВАК, Министерство образования и науки РФ при присуждении научных степеней по экономике должны воспользоваться достаточно простой оценкой экономических работ, исследований, предложенной нашими коллегами «Американской экономической ассоциации».
Таблица 1.1 – Удельный вес псевдо экономических работ, опубликованных в American Economic Review 1972-1981 гг. (строки выделены серым цветом). Добавлено: Экспертная оценка диссертационных работ (ДР) по экономике в РФ за период 1992-2014 гг.,%
Для остановки конвейера по производству дураков от «экономики», преодоления неэффективного управления на всех уровнях иерархии от организации до правительства РФ, дальнейшего формирования либеральной пятой колоны, оболваниванию нашей талантливой молодёжи, а также выбрасывания ежегодно на ветер 2 млрд. долл.США при подготовке «экономистов» предлагается:
Приостановить деятельность всех кандидатов и докторов по экономике, защитившихся в период с 1992 г. по настоящее время. Основная причина очевидна – удельный вес псевдоэкономических работ в РФ достигла чудовищной цифры — 99,1%. В так называемых «экономических» исследованиях, «научных» работах кандидатов и докторов преобладают:
- Математические модели, не содержащие статистических данных (6,2%).
- Анализ без математических формул и данных (72,7%).
- Эмпирический анализ с использованием косвенных статистических оценок, сделанных на основе опубликованных или собранных кем-либо данных (12,5%).
- Эмпирический анализ без использования косвенных статистических оценок, основанных на данных, опубликованных в различных изданиях (7,7%).
- Итого псевдо экономических работ (99,1%).
- Все желающие возобновить свою научную, преподавательскую деятельность как кандидата, доктора экономических наук обязаны в рамках классификации «Американской экономической ассоциации» откорректировать, дополнить свои научные работы в рамках следующих требований реальной экономики, русской трудовой экономической школы, объективного закона трудовой теории стоимости. Все материалы работы в полном объёме опубликовать на интернет-сайтах ВАК РФ.
Незамедлительно восстановить престиж научной, преподавательской деятельности в России как это было в СССР. Справка. В СССР в ВУЗах средняя оплата труда была в 1,5-1,8 раза выше, чем в среднем в экономике страны.
Поэтому неудивительно, что удвоение ВВП в СССР происходило каждые 10-15 лет (темп прироста ВВП 4,5-6,5%), а в США лишь за 20-30 лет (темп прироста ВВП 2,5-3,5%). В настоящее время такие же соотношения в оплате труда, как и в СССР установлены во всех развитых странах.
Например, в США в 2011 г. при средней оплате труда (ЗП) в экономике 54710 $/год (4559 $/мес или 146 тыс.руб./мес Table 6.6D. Wage and Salary Accruals Per Full-Time Equivalent Employee by Industry) средняя оплата в экономических ВУЗах (в т.ч. НИР) составляла 94450 $/год (7871$/мес или 252 тыс.руб./мес).
Несложные расчёты показывают, что превышение ЗП в экономических ВУЗах США по отношению к ЗП в экономике США составляла 1,73 раз. В среднем превышение ЗП в ВУЗах США по отношению к ЗП в экономике США в 2011 г. составляла 1,5 раз.
- Все преподаватели экономических специальностей ВУЗов доказавшие научную ценность своих экономических работ должны быть переведены на новые условия оплаты труда.
- Установить жёсткие требования к профессорско-преподавательскому составу по проведению регулярных исследований по своим направлениям и их обязательной публикациям на интернет сайтах.
- Программа «антиплагиат» не соответствует требованиям специальности по экономике, т.к. не распознает математические модели, как следствие содержательный экономический смысл, выводы, рекомендации, основанные на математическом, статистическом, эконометрическом, нейронном моделировании. Программное обеспечение не анализирует исходные статистические данные, не проверяет их на первичность и достоверность, поэтому не в состоянии проверить разработанные экономические модели.
Программа «антиплагиат» не отвечает требованиям ВАК по экономическим специальностям, зато хорошо работает для филологических специальностей и псевдоэкономических работ, критика которых изложена в научных исследованиях американской ассоциации экономистов.
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Из книги „Мировой кризис 2019-2021 г.г. в цифрах. Управление космо-ноосферной экономикой в условиях мировых кризисов и климатических потрясений”.