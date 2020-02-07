Основные причины краха либеральных западных, отечественных экономических школ. Образовательный крест России

Причины краха либеральных западных экономических школ уничижительно описаны в американской экономической прессе – об интеллектуальном убожестве западной либеральной «экономики», но объективно и жёстко в тщательном исследовании характера работ, содержащихся в «Американском экономическом журнале» (American Economic Review) — флагмане теоретических журналов по экономике за период 1972-1981 гг.



Там же помещены данные по экспертной оценке диссертационных работ (ДР) по экономике в РФ за период 1992-2013 гг.

Благодаря целенаправленному развалу экономической науки и образования в 1991-1993 гг. система управления в РФ в 10-20 раз менее эффективна, чем в США, и в 20-40 раз менее эффективна, чем в СССР. Управление практически отсутствует на всех уровнях: предприятий, регионов, страны, т.е. на всех уровнях иерархии.



Коррупционная ёмкость российского законодательства достигла чудовищного уровня 90-95%.

Проведём количественную оценку состояния экономического образования (см. рис. 1.3).