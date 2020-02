Основные причины краха либеральных западных, отечественных экономических школ

Незамедлительно восстановить престиж научной, преподавательской деятельности в России как это было в СССР. Справка. В СССР в ВУЗах средняя оплата труда была в 1,5-1,8 раза выше, чем в среднем в экономике страны.



Поэтому неудивительно, что удвоение ВВП в СССР происходило каждые 10-15 лет (темп прироста ВВП 4,5-6,5%), а в США лишь за 20-30 лет (темп прироста ВВП 2,5-3,5%). В настоящее время такие же соотношения в оплате труда, как и в СССР установлены во всех развитых странах.



Например, в США в 2011 г. при средней оплате труда (ЗП) в экономике 54710 $/год (4559 $/мес или 146 тыс.руб./мес Table 6.6D. Wage and Salary Accruals Per Full-Time Equivalent Employee by Industry) средняя оплата в экономических ВУЗах (в т.ч. НИР) составляла 94450 $/год (7871$/мес или 252 тыс.руб./мес).



Несложные расчёты показывают, что превышение ЗП в экономических ВУЗах США по отношению к ЗП в экономике США составляла 1,73 раз. В среднем превышение ЗП в ВУЗах США по отношению к ЗП в экономике США в 2011 г. составляла 1,5 раз.