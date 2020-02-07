Next War: Korea
15:17. 7 февраля 2020 244 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Свежие ништяки.
Отличный настольный монстр варгейм разыгрывающий современный конфликт между КНДР и Южной Кореей с участием США.
Сделана теми же авторами, что сделали забористую "Next War: Poland" о которой в прошлом году уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/5189896.html Кроме нее в серии еще вышли варгеймы посвященные войне Индии и Пакистана и Китая против Тайваня. В общем, берут самые хайповые темы.
И в Сеуле будет статуя Ким Ир Сена стоять!
В "Next War: Korea" авторы подтянули расписание вооруженных сил сторон до актуальных значений (хотя по КНДР оно все равно достаточно приблизительно, так как северные корейцы все секретят и некоторые параметры их военной машины скорее оценочные) и предлагают различные вариации конфликта, который охватывает весь корейский полуостров и не исключает втягивания в войну других крупных игроков. Основные плюсы очевидны – актуальность, комплексность, реалистичность отыгрываемых сценариев и реальной стратегии сторон. Минусы также очевидны – очень высокий порог вхождения https://www.youtube.com/watch?v=yVFFk3wqfNI, отсутствие русского языка https://www.youtube.com/watch?v=xZx0viOa0TA, необходимость большого стола под карту и главное, нахождения оппонента, который умеет и хочет в это играть.
Тема интересная и политически актуальная, так что ценителям наверняка зайдет. Как изучу правила и найду с кем сыграть, выпущу небольшой репорт по итогам.
Более подробный разбор варгейма можно почитать вот тут https://january31.livejournal.com/74203.html
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Еще один политический актуал на тему идущих прямо сейчас гибридных и информационных войн, а также нарастающего противостояния в рамках нового издания Холодной войны, куда так или иначе втянуты США, Россия, Китай.
Отсюда и хорошо знакомые темы - Венесуэла, Гонконг, Скрипаль и Солсберецкие ребята, Бутина, Трамп, Твиттерно-Фейсбучные революции, контролируемые террористические организации и т.д.
То есть, это попытка сделать срез подобной реальности через призму формирования новых принципов мироустройства и нарастания угроз международной безопасности.
По первой главе весьма неплохо смотрится работа.
Как прочту, будет рецензия. Константину Стригунову спасибо за книгу.
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Доехали 14-й и 15-й тома собрания сочинений товарища Сталина + пропущенный ранее 5-й том. Теперь первые 15 в сборе. В свое время прочел собрание сочинений в электронке, но в бумаге оно еще лучше + авторы помимо классических текстов, добавили различные документы и материалы за авторством товарища Сталина, продвигаясь по его биографии (сейчас подходят к осени 1920 года). О том, насколько плодовит был товарищ Сталин свидетельствует тот факт, что 15-й том охватывает всего 2 месяца из его деятельности в 1920-м году. И что главное, там почти не встречается проходняка. Сталинский слог конечно не столь ярок, как у Ленина, но столь же беспощадно логичен – тезисы даже в ранних работах складываются кирпичек к кирпичику, практически без зазоров.
Заказать можно здесь https://prometej.info/books/all/ Если брать по несколько томов, то обходится существенно дешевле, чем в книжном магазине. До Севастополя ехало примерно неделю.
Кому хочется чистой классики, вот электронная версия издания 1952 года http://grachev62.narod.ru/stalin/
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Давно хотел прочесть для общего развития, но все никак повода не подворачивалось. Теперь уж не отвертется.
Как-то так получилось, что по Западной Римской Империи прочел в разы больше литературы, нежели по Восточной, хотя именно она исторически и культурно оказалась ближе к Руси и Московии.
Так что буду устранять пробелы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5623540.html
И ехх,их бы энергию да в мирное русло,а то так и думают кого б завалить стратегией.)Смотрю даже сталински тезисы подтянули для воргеймов,а ведь с кабинета не видно все овраги что “вылезут” в реальности.)А так то чо,настрогал техники,и вали “десять сталинских ударов”.)А нелетна погода если,а песчаноглинистая смесь забьет все траки панцеров,что замерзнут ночью и сорвут наступление по всему фронту.А замена шнапса синтетическим кокаином для психических,а здоровенные бабы что отвлекут гвардейцев от основного инстинкта,всего то и не предусмотришь примитивной матрицей.)))