Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Новости Ближнего востока

Минобороны РФ: при авиаударе Израиля по Дамаску под огонь мог попасть пассажирский лайнер.

08:22. 7 февраля 2020 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:

5367701

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Из-за удара истребителей Израиля 6 февраля по пригородам Дамаска под огонь систем ПВО Сирии мог попасть пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на российской авиабазе "Хмеймим", заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта Дамаск заходил на посадку пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран - Дамаск. Пассажирский самолет едва не оказался "в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня", добавил Конашенков. "Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе "Хмеймим", - подчеркнул генерал.

Он отметил, что "проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС".

Генерал уточнил, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля после двух часов ночи четырьмя истребителями F-16 без захода в воздушное пространство страны. Израильские боевые самолеты выпустили восемь ракет "воздух-земля". Сирийские военные активно применяли комплексы ПВО в ходе отражения удара, добавил российский генерал.

Конашенков также обратил внимание, что регулярные пассажирские рейсы в Сирии и во всем мире проходят в известных эшелонах высоты, которые радиолокационные средства Израиля хорошо видят. "Не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаск", - сказал официальный представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что такие "операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".

Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/7706825?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:yandex.runews

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 декабря 2015
...что ВВС Израиля нанесли авиаудар по одному из пригородных районов Дамаска. Отмечалось, ... 19% пользовались онлайн-инструкциями при подготовке теракта (изготовление самодельных ...рядом российских СМИ. В Минобороны России считают ложной интерпретацией сообщения...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2015
...внимания разведдеятельности в отношении Израиля. По этой причине ... А с другой — Дамаск сегодня поддерживают не только ...13 мирных жителей погибли при авиаударе сил саудовской коалиции по...на западе. По сообщениям Минобороны, бомбардировки подорвали боевой дух...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 октября 2015
... уничтожена», — констатировал представитель Минобороны. Также, в провинции Идлиб...реакцию, тогда как при авиаударах коалиции во главе с.... Боевики продолжают угрожать Дамаску, стремясь сковать здесь ... высот (граница с Израилем) также предпочитают преследовать ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 мая 2018
... жертв террористов. При обстреле боевиками жилых районов Дамаска погибли не менее...Голанских высот был ответом, на авиаудар Израиля, в рамках обещаний руководства Ирана...» на севере провинции Хомс. Минобороны спланировало и провело блестящую операцию...
Scofield: Перспективы «арабского НАТО»
...Саудовской Аравии, глава Минобороны наследный принц Мухаммед...сирийская армия при поддержке союзных Дамаску шиитских вооружённых ...Ирака. Накануне американского авиаудара, как отмечает израильское ...фактором, который лишает Израиль монополии на газовые ...
Сирия, последние новости 21 сентября 2015
... Сирия не намерена воевать с Израилем, Дамаску важнее сохранить государственность Сирии не...свой-чужой»). Источник в израильском Минобороны сообщает, что вопрос координации является... При этом он уточнил, что данная атака была замаскирована под авиаудар ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)