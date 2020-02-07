Министерство идей 06.02.2020

Анатолий Вассерман в программе “Независимое мнение”. Программу “Независимое мнение” ведет Алиса Захарчук.

Самое актуальное за январь мы решили обсудить с публицистом Анатолием Вассерманом. Анатолий Александрович, здравствуйте.

Давайте начнём с самого главного. Этот год начался с послания Федеральному собранию 15 января. Что вам запомнилось больше всего?

Конечно же особое внимание в этом послании привлекли предложения по доработке Конституции. По преобразованию её из сверхпрезидентской, когда президент оказывается сильнее всех остальных ветвей власти вместе взятых к просто президентской, когда президент сильней каждой из ветвей власти по отдельности, но вместе они всё таки способны его пересилить. И это важно прежде всего потому, что во-первых понятно, что нынешний президент не вечен. Более того, он подчеркнул, что не хочет вписывать в Конституцию какие бы то ни было возможности продления власти. А наоборот хочет убрать даже те возможности которые когда то ему самому помогли. И понятно, что сейчас закрепляется в Конституции система по которой невозможно будет повернуть страну слишком уж резко. Для каких-то крупных преобразований понадобится согласие, если не всех, то по крайней мере большинства. И большинства ветвей власти, и значит большинства людей так или иначе этой властью представленных. Это главное.

Ну и вторая очень важная задача, это чёткий курс на преодоление демографического спада. Замечу, что этот спад не только наша проблема. Что во всех развитых странах сейчас наблюдается так называемый второй демографический переход. Первый демографический переход происходит, когда появляются какие-то средства продления жизни, средства сокращения детской смертности. В первую очередь именно детской. А привычное семейное поведение рассчитано ещё не прежний уровень смертности. И соответственно население очень резко возрастает. У нас такой первый демографический переход случился на рубеже XIX–XX веков. Все часто цитируют прогноз Менделеева, что мол через сотню лет в России должно жить пятьсот миллионов человек. Но это вырывают из контекста. На самом деле Менделеев, на самом деле блестящий и очень разносторонний учёный, говорил, что если бы сохранился нынешний темп роста населения, то было бы к концу XX века в России примерно пятьсот миллионов человек. Собственно даже не к концу XX века. Он говорил через сто лет. А сам этот прогноз был сделан где-то по моему в 1880-ых годах…