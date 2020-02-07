«Им этого никогда не простят»: что американцы творили во Вьетнаме

Американцы не жалели бомб — на Вьетнам сбросили почти семь миллионов тонн различных боеприпасов. Высокоточного оружия ещё не было и в помине, поэтому практиковались так называемые ковровые бомбардировки, выжигавшие десятки гектаров земли. Кроме того, широко применялся напалм. На вьетнамцев вылили 500 тысяч тонн липкой и тягучей смеси бензина и загустителей.

Хотя напалм предназначался для партизан, информация о том, что в том или ином населенном пункте находятся бойцы-вьетконговцы, часто не проверялась. Деревни сжигали целиком, вместе с жителями.

Особо стоит отметить химическое оружие, которым обрабатывали джунгли, чтобы выявить партизан. Ущерб был колоссальный. Например, распыленный над лесом дефолиант Agent Orange напрочь лишал растительность листвы. Диоксин, содержащийся в этом веществе, вызывал у людей генетические мутации. Последствия применения химического оружия ощущаются во Вьетнаме до сих пор: дети рождаются с серьезными патологиями.

Борьба с налетчиками