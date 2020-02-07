Газ шатается, уголь штормит, атом спокоен. Борис Марцинкевич

Почему шатаются позиции Газпрома на европейском рынке, как обстоят дела на рынке угля и почему у Росатома всё хорошо. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской передаче специалист в области энергетики Борис Марцинкевич.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LMBXUhEc4u0