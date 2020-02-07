Энергетика прошлого. Светец

Что такое светец, полагаю, подавляющему большинству читателей представлять не надо. Это нехитрое устройство предназначалось для освещения жилья, как сейчас говорят, эконом-класса. По сути это некая стоящая или подвешиваемая металлическая конструкция, в которой закрепляли деревянную лучину и поджигали. Получаемый таким образом свет и являлся конечным продуктом. Многочисленные писатели и поэты упоминали в своих произведениях, как длинными зимними вечерами крестьянки при свете лучин заготавливали пряжу, напевая свои песни. В домах классом выше и народ был богаче, по этому светец там не использовали, но могли позволить себе свечи. Это звучит, конечно, романтично, но у здравомыслящих людей сразу вызывает скептицизм.

Несмотря на очевидность технической несостоятельности подобной идеи использования светца, очень многие люди в настоящее время пытались реконструировать этот процесс получения света при помощи лучины. И все в один голос по итогам утверждали - это нонсенс. Во-первых, свет получался очень неяркий, во-вторых, лучина прогорала очень быстро, в третьих, при длительном использовании лучины небольшое помещение наполнялось дымом. Это ещё не говоря о пожарной безопасности. Пожаров в те времена боялись больше, чем эпидемий. Как же тогда работал тот самый светец?

Версий на этот счёт также много. Защитники теории деревянных лучин на полном серьёзе заявляют, что в данном случае использовался специальный вид дерева. И при заготовке лучин их пропитывали специальным составом. Звучит правдиво, но в этом случае проще использовать обычную масляную лампу примитивной конструкции, с фитилём. Они тоже как будто бы использовались также массово, как и светец. А когда у нас вообще деревянные щепки стали называть лучинами? По сложившейся традиции, процитируем самого великого классика русского языка.

Данный поэт превыше всякой критики, но в данном случае всё же хочется сказать пару слов. Прочитайте внимательно весь стих. Это, кстати, единственный случай, когда поэт в своих произведениях упоминает слово "лучина" (по крайней мере, по версии Google). И почему вдруг он ведёт стих ровными четверостишиями, а в конце вдруг обрывает одно наполовину? Возможно, утомился от тяжёлого поэтического труда и уснул недописав, а потом забыл. Возможно, был случай, аналогичный мультфильму "Трое из Простоквашино", когда две нижних строки приписал кто-то другой. Но скорее всего, стихотворение было полным, просто далее поэт написал про лучину то, что сейчас обывателю знать совсем не обязательно. Эти строки очень аляповато удалили, оставив другую половину четверостишия на месте. И ведь действительно, какая горящая деревянная щепка может быть на мчащейся тройке? Нонсенс. Скорее всего, деревянная щепка стала лучиной уже гораздо позже смерти поэта, когда реконструкторы истории начали адаптировать имеющиеся факты под прошлое для поколения с перезагруженной памятью. А до этой перезагрузки лучинами называли совсем другие вещи. А какие?

Невольно вспоминается старая карта из прошлой статьи, на которой в современном месте нахождения города Иваново стоял населённый пункт Луч. И действительно, при таком изобилии ткачих в том месте этот населённый пункт можно было представить как один сплошной светец.

Действительно, а как же работать ткачихам долгими зимними вечерами? Очевидно, луч был неизменным атрибутом ткацкого труда. Уже где-то упоминал, что неспроста при раннем социализме почти все поголовно ткацкие фабрики стали называть "Красный луч". В то время слово "красный" стали приставлять ко всему, что привлекало внимание, для лучшего психологического восприятия вновь наступившего режима. Собственно, на то он и луч, чтобы привлекать внимание. Неужели светцы могли так ярко гореть, при таком кажущемся их несовершенстве? Ну раз луч привлекал внимание, то ответ неопровержим. Что же это за луч такой интересный? А для ответа на этот вопрос вновь обратимся к известному европейскому аукциону предметов старины.

Интересно, что пародировал своей конструкцией данный светец? Своим силуэтом он напоминает дом, по крыше которого с определённым интервалом стоят свечи. Наверное, ранее существовали подобные дома и в реалии, только ныне ничего подобного уже не найти. Но на удивление, местами сохранились их рисунки.

Это совсем не единичный случай. Подобными деталями были украшены крыши почти всех русских теремов. Надо думать, на них горели совсем не деревянные лучины. Наш светец неожиданно приобретает некую сложность. Зачем на дома ставили такую архитектурную подсветку? И как она работала? Но если в том, старом Иваново все дома были выполнены таким вот образом, он с полным правом мог называться Луч. В ночное время этот город смотрелся, надо думать, очень красиво. И в каждом доме была ткацкая мини-фабрика. Освещаемая теми же лучами непонятно какой стихии, но совсем не огнём от деревянных щепок.

Подобных артефактов имеется в достаточном количестве почти в каждом краеведческом музее средней полосы России. Что это? Нам говорят, что это тот самый светец. Судя по его виду, он вбивается в деревянную стену. Как же он держал лучину, если в этом случае от огня до деревянной стены было бы около 100 мм и пожар был бы гарантирован при первой же невнимательности? Этот предмет больше похож на кронштейн, который поддерживал железную полосу на деревянных стенах. И уж если он и держал на себе огонь, то должен был иметь какое-то продолжение вверх (по фото - влево). Но на всех экземплярах этого продолжения вверх нет. Совсем. Возможно, его срубили. Возможно, что его там не было совсем, а это и есть всего лишь кронштейн для поддерживания полосы на деревянных стенах, и никаких прямых осветительных функций он не нёс. Просто его выставили на музейной экспозиции в нужном контексте, как очень часто бывает со многими артефактами. Надо же было как-то объяснить его предназначение.

На удивление, в иностранных антикварных торговых площадках находятся очень интересные артефакты, объяснить которые в наше время сложно. Даже сайт интернет-аукциона в большинстве случаев не пытается это делать, просто констатируя материал изготовления.

Оба этих изделия упоминаются в контексте бытовых приборов 18 века и именуются труднопереводимым словом rushnip, хотя второе кроме этого упоминается в качестве плойки, т.е. устройства, которое используется в термической обработке органических материалов, например волос или тканей. Что это вообще такое?

Всё это совершенно не находит объяснения и больше похоже на набор железок, выполненных в наше время под старину. Не исключено, что подобное может быть и в нашем случае. Давайте попробуем разобраться с каждым предметом по отдельности.

Как видим, наш светец первого типа в данном случае является составной частью более сложного устройства. Те самые щипцы смонтированы уже на металлическом шесте. А куда там надо было вставлять лучину? Неужели в те самые щипцы? Конечно же, нет. В эти щипцы в лучшем случае вставлялся светоотражательный лист или абажур, работавший на осветительный прибор. А сам прибор монтировался на стоящий рядом шарнир, и своей тяжестью этот прибор поддерживал щипцы в закрытом состоянии. Довольно простая конструкция, вот только в ней совершенно нет места для горящих кусков дерева. Как же так? Смотрим другой аналогичный предмет (все предметы из разных лотов аукциона, хронологически разнесённых на несколько лет).

Наш светец со щипцами с каждым разом всё более оцивилизовывается, превращаясь во вполне нам знакомый осветительный торшер. Понятное дело, электрический торшер, вот только проводов в нём не наблюдается совсем. Давайте посмотрим его верхушку более крупно.

Диагноз ясен - наш светец есть обычный торшер, вот только патрон для лампы у него в металлическом исполнении. В наше время это, конечно же, нонсенс. Может это совсем не лампочный патрон? Смотрим верхушку другого подобного экземпляра.

Совершенно никакой ошибки нет. Это патрон для электрической лампочки. И владелец этого торшера совершенно не боялся, что его вдарит током от прикосновения к подобной конструкции. А как же работал выключатель в таком случае, если у такой лампы не было проводов? И что это вообще были за лампы такие, если их выключатель металлической цепочкой прикасался к металлическому же патрону? Всё просто, питающая сеть была однопроводной, и контакт осуществлялся к центральному выводу цоколя лампы. Резьбовой контакт здесь служил только для механической устойчивости цоколя в патроне. А сама лампа удобно вращалась на шарнире, обеспечивая нужный угол подсветки.

Данные лампы ещё до сих пор демонстрируются в некоторых музеях в действующем виде. Правда, они уже адаптированы под современную электрическую питающую сеть, которой совершенно не было в то время, когда эти лампы изготовили. И как вы уже поняли, под видов светцов в музеях демонстрируются запчасти от вполне себе цивилизованных осветительных приборов, которые ныне по своему принципу действия не применяются совершенно нигде. А в российских музеях, помимо прочего, демонстрируются далеко не самые лучшие и релевантные запчасти.

В советское время какая-то часть этих осветительных приборов ещё существовала, но постепенно к концу 20 века исчезла совсем. Но интересует в данном случае совсем не это. Взгляните на профиль лампочки. Там отсутствует нить накала и любой прямой электрический контакт. Какая стихия её зажигала? Собственно, для всех вышеприведённых ламп это относится в равной степени. Данные лампы горели от однопроводной электрической цепи. И горели они так в Европе, России и вообще везде. Полагаю, данный факт никто не будет оспаривать.

Это какая-то из пагод французского Вьетнама образца начала 20 века. Каким образом данное техническое решение по освещению там появилось, совершенно не известно. Возможно, осталось после Империи Великих Моголов и случайно попало в объектив фотографа, но не суть важно. В настоящее время подобных артефактов в азиатских пагодах не встречается нигде (знатоки, поправьте). Пагода является деревянным сооружением непонятного назначения. Почему-то никто не обращает внимание на то, что её название очень сильно смахивает на славяноязычное "погода". И в любом случае гореть такие лампы не могли без металлических проводников. Очевидно, внутри таких деревянных сооружений так или иначе присутствовали железные конструкции. И скорее всего, для осуществления их электрического контакта с такими вот лампами и применялся светец. Естественно, только там, где в нём была необходимость. При наличии капитальных железных конструкций лампы вешали прямо на них. И выглядели такие приспособления также вполне цивилизованно, а с дизайнерской точки зрения даже красиво.

А как же было в жилых домах для среднего и богатого сословия? Собственно, там не было необходимости применять светец. Все осветительные приборы, хотя и использовали тот же принцип, монтировались под высокие потолки на роскошных люстрах.

Фотографий подобных люстр в трудах многих исследователей приведено великое множество. И было очень много жарких дискуссий о том, есть в них скрытые электрические провода или нет. Полагаю, теперь никто не будет спорить, что проводов в них не было. Каркас этой люстры являлся единственным проводом, а включение таких люстр производилось их присоединением к металлокаркасу здания. Под фальшпанелями стен стояло устройство, похожее на оконный шпингалет (очень интересное слово, кстати), которое и осуществляло подобный контакт.

Нашёлся даже антикварный образец светильника, который после одной публикации дал толчок фантазии не одному блоггеру.

Как мы помним, при качестве изоляции проводов конца 19 века любое использование их таким вот образом привело бы к замыканию очень скоро. Там совершенно нет изолированных проводов. А те самые жгутики были обычной голой медной (или латунной) проволокой, служили они для перемещения вверх-вниз непонятного подвеса (про него была отдельная история). В этом подвесе и был секрет фокуса горения ламп, но об этом позже.

Для особо сомневающихся приведу ещё одно фото.

Это и есть тот самый загадочный "молочный шар", который упоминался во всех трудах по описаниям систем иллюминаций 17,18 и 19 веков. Вероятно, на него ссылался в своих произведениях Ломоносов. И ещё много кто его описывал. Взгляните, как он подключен. Просто два неизолированных провода, присоединённые к корпусу люстры. И эти два провода были нужны только для связки таких шаров в гирлянды.

Вифлеем, интерьер храма, 19 век

Вероятно, этот шар и послужил прообразом современных осветительных приборов "под старину", встречающихся в российских городах повсеместно, например в метро. Только на проволоки его не подвешивают, а устанавливают на бронзовые колонны. Это тоже своего рода светец. Ну или забытая ныне энергетика прошлого.

И всё же, какая стихия давала свет в подобных приборах? Вопрос по прежнему остаётся открытым. Современная наука объясняет горение таких электроприборов тем, что питающая сеть создаёт ионизацию находящегося внутри ламп инертного газа, а та в свою очередь вызывает свечение. Вроде бы просто и понятно, но антикварный аукцион выдаёт новые интересные вещи.

Это обычный демонстрационный прибор электрических эффектов. Вероятно, он являлся оборудованием для школьных опытов по физике того времени или просто детской игрушкой. В его основе лежало свечение "трубок Гейслера", которые по сути были газоразрядными лампами, в электрическом поле. А это электрическое поле в свою очередь создавала катушка Румкорфа. Ничего в общем необычного, если бы не этикетка, лежащая внизу этого лота.

Оказывается, все эти трубки ни много, ни мало вакуумные. Если перевести на обычный язык, то в них ничего нет. Ни инертных газов, ни капель ртути, ни люминофорных напылений на стенках, как в современных осветительных приборах. Вообще ничего. Конечно же, идеального вакуума в рукотворном виде не бывает, но будем считать, что здесь внутри трубок был сильно разреженный воздух.

Декоративность таким трубкам придавали только цветом стекла, из которого их изготавливали. И свет горящего в них вакуума (звучит вызывающе) при обычном прозрачном стекле был всегда одинаковым.

Что горело таким красивым светом в этом самом вакууме?

Самым сложным в этих трубках была работа стеклодува. А остальное было элементарным. Два запаянных с противоположных концов электрода, откачан воздух, и всё. Получается, свет рождался сам из ничего. Но так не бывает. Смотрим дальше.

Это аналогичный набор трубок Гейслера из лотов антикварного аукциона. Из них две лампы явно выбиваются своим типажом из общего ряда. Что это?

В данном наборе мы уже наблюдаем кроме аналогичной лампы (на фото справа), ещё треснувшие экранчики в ящике. Как вы думаете, для чего они? Правильно, это стенд для демонстрации рентгеновского излучения, пусть и слегка примитивный. Видимо, таких лучей в старину совсем не боялись. Рентгеновские трубки ранее тоже включали в сеть от катушек Румкорфа. Только сейчас про это информации почти нет.

Основными конструктивными элементами рентгеновской трубки являются металлические катод и анод (ранее называвшийся также антикатодом). Катод при нагревании испускает электроны (происходит термоэлектронная эмиссия). Далее из-за большой разности потенциалов между катодом и анодом (десятки — сотни киловольт) поток электронов ускоряется и приобретает большую энергию. Полученный ускоренный пучок электронов попадает на положительно заряженный анод. Достигая анода, электроны испытывают резкое торможение, моментально теряя большую часть приобретённой энергии. При этом возникает тормозное излучение рентгеновского диапазона. В процессе торможения лишь около 1% кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99% энергии превращается в тепло.

Полагаю, все технически грамотные читатели, кому за 40, очень хорошо представляют, что такое термоэлектронная эмиссия, и даже наблюдали её в ламповых приёмниках. Если кто не знает, это есть эмиссия электронов из металла в окружающую среду под действием сильного нагрева. Отличительным признаком всех приборов, использующих термоэлектронную эмиссию, являются два дополнительных электрода для цепи электрического накала. А теперь посмотрим на эти примитивные рентгеновские трубки и попробуем их найти. Не найдём. Что такого таинственного было в катушке Румкорфа, что давало рентгеновские лучи в неразогретых электродах трубок и почему её в последствии подменили трансформатором Тесла?

В отношении катушки Румкорфа нашёлся один печатный труд, больше похожий на научно-популярную бульварную прессу, естественно, с признаком газетной утки. Но некоторые вещи из него заслуживают внимания. Речь идёт о приборе, который демонстрировался на какой-то выставке достижений капиталистического труда того времени.

В данной схеме задействованы 4 катушки Румкорфа, соединённые друг с другом несколько странным образом, и они имеют один общий прерыватель, управляемый элементом Бунзена. Разбирающиеся в электрических схемах сразу же найдут несколько странностей. Главная из них - зачем нужна некая внешняя батарея, находящаяся за кадром? Кстати, имеется много схем включения катушек Румкорфа, где к ней подходят извне 4 провода, но нигде не изображают сами батареи. Это при том, что катушка и прочие элементы разрисованы очень подробно. И наверное, надо привести несколько пассажей из технического описания данного собранного на рисунке прибора.

Давайте теперь подытожим преимущества, полученные машиной Румкорфа, результаты которой, как справедливо говорится в докладе, стали популярными.

Заряжается она практически мгновенно; её искра зажигает топливо, расплавляет самые тугоплавкие металлы и земли, воспроизводит все эффекты молнии и производит электрические колебания, проводя их сквозь стеклянные стенки сосуда толщиной 10 см (очевидно, без разрушения стенок - авт.). Это позволяет разлагать воду в сосуде на пары и быстро объединять их с элементами воздуха, и таким образом восстанавливать с их помощью азотную кислоту.

Комиссия также отмечает, что весьма полезным приобретением в физике метеоров является то, что искра машины Румкорфа состоит из двух динамических частей: мгновенной линии огня и гало, продолжительность которого измерима. Магнит отклоняет гало; он захватывает это движущееся тело, и электрическая искра, таким образом разделяемая, продолжает свое движение в двух линиях одновременно, пока не прервется прохождение гальванического тока. ............................ Список других приложений системы Румкорфа является очень большим. Добавим только, что она используется для измерения скорости шаров, оставляемых артиллерийским орудием; что она снабдила газовую машину Ленуара средствами, необходимыми для периодического воспламенения, от которого эта машина заимствовала свою механическую силу; что система находит ежедневное применение при эксплуатации карьеров, проходке туннелей, взрыве шахт и т.д.

Для тех, кто не знает, гало - это

Гало́ (от др.-греч. ἅλως «круг, диск»); также а́ура, нимб, орео́л — группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Случайно никаких ассоциаций этот текст не вызывает? Румкорф, похоже, оставил след в истории не только и не столько своей катушкой. Он в совершенстве знал, какие стихии в атмосфере он приводит в возмущение, и какие последствия это может вызвать, вплоть до управляемого простреливания подземных тоннелей теми самыми ныне музейными пушками. А уж такие вещи, как термоэлектронная эмиссия, для него были слишком примитивны. Он вполне для подсвечивания стеклянных трубок мог обойтись и без неё. Не тот это был уровень.

И всё же, какую секретную батарею Румкорф подключал к своей катушке, чтобы производить подобные сверхдостижения? Оставим пока этот вопрос без ответа и перейдём на светец второго типа.

Как уже было сказано, его в отдельных местах называют плойкой. Очевидно, с его помощью что-то нагревали для последующей деформации. Выделения света здесь вроде бы не было. На первый взгляд может показаться, что это совсем не светец. Тем не менее, к светцам он имеет самое прямое отношение, и далее будет понятно, почему.

На этих старых картинах видно, что с помощью этих самых плоек домохозяйки наглаживали рюшечки на чепчиках. Для этого они вставляли в плойки нагретую кочергу с набалдашником. Эти кочерги также местами прилагаются к плойкам в комплекте, при продаже их на аукционе. Ничего необычного вроде бы нет.

Зачем только на такой простой инструмент столько металлических завитушек? Очень странно. Может быть, для красоты, вот только на картинах художников что-то не видно ни одной. А может быть, такий плойки тоже можно привести в цивилизованный вид, аналогично торшерам выше?

Упс... Что-то начинает получаться. Даже в описании лота написано, что в конструкции присутствует латунь. Как же в такую латунную деталь могли запихать раскалённую кочергу? Надолго бы её не хватило. И загнутый лепесток снова наводит на мысль, что он совсем здесь не для красоты. Он больше напоминает примитивную конструкцию конденсатора из вилки Авраменко.

Здесь, наверное, надо сделать небольшое отступление. Вилка Авраменко есть простейший прибор, который позволяет получать радиантную энергию из воздуха. Его схем присутствует в сети очень много, равно как и версий принципов работы. В достаточном количестве имеется видеороликов, демонстрирующих генерацию вилкой Авраменко "холодного электричества" и получения с его помощью света на обычных лампах накаливания. При этом лампы совершенно не нагреваются, имеются ролики, где их даже погружают в воду в горящем состоянии. Радиантная энергия - это тот вид энергии, который (как будто) растворён в пространстве и который многие пытаются сейчас найти. Название этой энергии произошло от латинского radius - луч. Да да, тот самый луч.

Если в данном случае также имеется аналог вилки Авраменко, то где в этом случае выпрямительные диоды? Ответ достаточно прост - в них нет необходимости. В металлоконструкциях здания уже существовал поляризованный потенциал той самой стихии, которую называют сейчас "холодным электричеством". И при подаче этого потенциала на металлоконструкцию специального вида (хоть даже светец), на которой закреплены приборы нужного назначения, можно было получать в зависимости от типа прибора свет или тепло.

А это и есть наша плойка в нормальном, цивилизованном виде. Никаких раскалённых предметов в неё изначально не вставляли, это было уже скорее изобретением от 19 века. Весь секрет заключался в неких предметах, утапливаемых в латунных "топках". На фото видно только их железные ручки. Что это за предметы?

А это та же самая плойка, только несколько другого вида. Если это действительно подлинный предмет антиквара, то секрет тех самых утапливаемых предметов теряет смысл. Эти предметы были сами в свою очередь контейнерами с каким-то жидким веществом. Полагаю, многие уже догадались, с каким именно. Ситуация полностью напоминает самовары и гири, очевидно, принцип действия был полностью аналогичен. Только в самоваре внешний потенциал давала труба. А в данном случае, вероятно, эту функцию выполнял металлический стол.

А почему на всех картинах рядом с такой плойкой всегда стоял утюг? Логично, это оба предмета одного назначения. И если мысленно плойку повернуть носом вниз, слегка изменить конструкцию этого с позволения сказать приёмника чего-то жидкого и приделать ручку, мы получаем самый что ни есть настоящий утюг. Это тоже своего рода светец, только из энергетики прошлого.

Это совсем не бутафория, а настоящие действующие утюги от начала 19 века (если верить сайту аукциона). Их принцип действия, понятное дело, никто никак не объясняет. Рискну предположить, что даже и не знает. Впрочем, самое интересное из этих утюгов уже давно удалено. Секрет работы утюгов находился в их подставках, стоящих на железном столе. Если утюг положить на них и некоторое время подержать, то он разогревался до нужной температуры, ну а далее всё по назначению. На смену таким утюгам пришли угольные, для нагрева которых ими было необходимо размахивать. Данный процесс местами зафиксирован в старой кинохронике. Научно-техническая революция к тому времени уже свершилась.

Думаете, на этом наш светец закончился? Совсем нет.

Это есть не что иное, как пистолет "ударного света" самого Георга III образца 1780-1800 годов. Что это было, сувенир или настоящий пулемёт-бластер, мы уже не узнаем. Самый интересный предмет на нём отсутствует. Но не исключено, что Георг III стрелял из этого пистолета какими-нибудь рентгеновскими лучами, зацепив его аксельбантом за какой-нибудь железный шатёр на военных учениях. Энергетика прошлого покрыта мраком почти полностью.

Как же это всё удавалось создать простым людям, не имеющим учёных степеней и сложнейшего точного оборудования? Ну видимо, как-то удавалось. И разгадка тут тоже не будет из области высших материй. Люди просто знали законы поведения тех стихий, которые рождали все энергетические проявления и которых сейчас как будто не существует. И законы поведения тех самых стихий были совсем не сложнее законов Ома. Посмотрим на ещё один "светец", точнее, на его обведённую часть.

Силуэт обведённой части, полагаю, встречался многим исследователям. Его геометрия, по всей видимости, определена каким-то одним из законов поведения тех самых стихий. Она в значительной части повторяется на различных старинных предметах разного масштаба, от малых до очень больших.

Подобную деталь можно встретить не только в старинных часах. Она встречалась в кроватях, стульях, музыкальных инструментах и даже дверных звонках, выполненных ранее 1 половины 19 века. Но если в утюге она служила для концентрации тепла, какую же роль она выполняла в тех же часах, например? Тоже что-то накапливала, но явно не тепло. Очевидно, в данном случае накапливался какой-то иной вид проявляемой энергии. Возможно (и скорее всего), в данном случае накапливалась т.н. "магнитная" энергия, которая сейчас более известна как магнетизм. Эту материю вроде бы не может распознать ни один орган чувств человека. Но люди в те времена и сейчас по своему внутреннему строению не отличаются ничем, и это доказано. Никаких эволюционных скачков в развитии человека за 200 лет не происходило. Следовательно, орган чувств, реагировавший у человека на магнетизм, присутствует в добром здравии. Просто устройство, накапливавшее энергию данного вида аналогично "молочным шарам" для световой энергии, утрачено полностью. В настоящее время в сети имеется очень много научных и не совсем научных трудов о существовании скалярного магнитного поля. И это совсем не миф.

В центре этой архитектурной композиции на каком-то из соборов мы можем увидеть такую же деталь, только в очень укрупнённом виде. Не знаю, как она называется в архитектуре (архитекторы, вам слово). Понятное дело, после некой "революции" с этой детали полностью исчезли настоящие вазы. Собственно, они исчезли и с подавляющего большинства подобных архитектурных деталей по всему миру. Их заменили бутафорскими вазами, статуями, или даже просто оставили пустое место. И если мы мысленно оголим металлосвязи из этой части собора и представим на ней те же вазы вместо херувимов и непонятного предмета в центре, то мы снова получаем светец (взгляните на фото утюга выше). Вопрос - что стояло в нише этой архитектурной детали ранее, вместо статуи? С боков стоят колокола, что в общем понятно (это отдельный вопрос). Они привлекали внимание людей акустическим сигналом. А в этой нише стояло нечто более грандиозное. Если там стоял огромный прожектор, то на площади перед этим зданием всегда было светло как днём. А если стояло какое-нибудь устройство для воздействия на мозг человека, то даже описывать происходившее вокруг не берусь. Кстати, если кто-нибудь был в Милане, в главном соборе Дуомо, и обратил внимание на ниши внутри, не даст соврать - статуи в них поставили настолько топорно, что местами выпиливали часть ниши. Статуи были сняты явно с другого места и не было возможности найти другие.

В первоначальном виде на подобных архитектурных деталях всегда стояли вазы, примерно как на этом фото. Что же в них было? А то же самое, что и в плойках, в гирях самоваров и в подвесах на люстре (см. выше). Там было вещество, которое вызывало возмущение всех тех непонятных стихий, которыми искусно управлял в своё время господин Румкорф, присоединяя свою катушку к металлосвязям подобных зданий (это та самая батарея, которой нет ни на одном рисунке). И результатом этого возмущения были энергетические проявления. В данном случае согласно фото благодаря вазам горела вывеска, расположенная на фасаде дома прямо под ними. Это тоже был своего рода светец. Не исключено, что горела не только вывеска, а все осветительные приборы внутри здания. И кроме них, грелись утюги и прочие предметы, для этого предназначенные. Как говорится, масштабность действия не имеет значения, если всё идёт по плану. Неужели это всё планировали обычные люди с подручными средствами, не имея учёную степень?

Тут, пожалуй, давайте начнём с того, что люди до этой самой непонятной "революции" не усложняли себе жизнь и не загромождали свой мозг ненужной информацией. Все указанные выше стихии, которыми они добивались подобных чудес, были им хорошо известны. В каком виде они их изображали и как классифицировали, нам доподлинно сейчас не известно. Из того, что у нас есть сейчас, имеется только Периодическая таблица химических элементов. Понятное дело, сейчас в ней обозначения этих стихий совершенно нет. Имеется много споров о том, что современная Периодическая таблица ещё совсем недавно была в некотором роде урезана, и из неё исчезли те самые химические элементы, взаимодействие которых мы и понимаем сейчас как те самые стихии. А давайте проведём небольшую творческую работу и попробуем эти химические элементы воссоздать. Естественно, воссоздать условно, используя символику известной настольной игры.

Кстати, домино подобного рода, на 8 значений, в 19 веке вовсю использовалось. Подтверждений этому достаточно много.

В тех же аукционах антиквариата имеется множество подобных наборов домино, которые с такой особенностью почему-то называют военными ("military domino set"). Терзают смутные сомнения, что в штабах тех армий не только играли в домино, но и делали им что-то другое наряду с картами и курвиметрами. Ну да ладно, теперь начнём думать.

Допустим, все наши стихии создаются химическими элементами, расположенными в порядке их активности согласно периодической таблицы. Слева - самый неактивный и самый лёгкий элемент, который не участвует в химических реакциях. Справа - самый тяжёлый и активный элемент. Наверное, больше всего на эту роль подходит теплород. В реакциях горения углеводородов, например, он замещается кислородом, и выделяется, что говорит о его свойствах вступать в химические реакции где-то там, в недрах земли, при определённых условиях.

Где-то в этом же ряду, наверное, присутствует тот самый "электрон". Не зря же в почти официальных определениях кислотного аккумулятора он участвует в реакциях как почти самостоятельный химический элемент.

И где-то наверное рядом с ним в левую сторону присутствуют светород, магнитород и другие *-роды, о которых мы можем только догадываться. Естественно, их свойства с уменьшением веса изменяются, они теряют возможность вступать в реакции и их энергетический потенциал уменьшается. Ну и какую-то часть из них человек способен распознать органами чувств, а какую-то - нет (или мы сами так для себя считаем).

Допустим, что все эти вещества в равной степени растворены в окружающем пространстве, и их общее количество в элементарном объёме составляет константу (собственно, как и сумма очков в наборе домино). Это имеется даже в том вакууме, о котором было указано выше. Каждое из этих веществ может взаимодействовать друг с другом механически, например повышение концентрации одного вещества в движении вытесняет вещество с более высоким номером, и наоборот. И таким образом, при направленном движении этих веществ в материалах с разными условиями проходимости концентрация одних веществ уменьшается, а других наоборот, пополняется извне. Это и есть та самая радиантная (лучевая) энергия в радиантных трубках (надпись на той самой трубке Геслера). Всё давно уже было известно.

Пополнение определённых веществ, осуществляемое циклически, и вызывает энергетическое проявление - нагрев, освещение и т.п., что мы в общем и наблюдаем на такой конструкции, как светец.

Таким образом, меняя взаимный баланс этих веществ в средах с разными свойствами, мы имеем пополнение отдельных веществ в том же объёме за счёт внешнего проникновения. К примеру, за счёт изменения концентрации "электронов" в реостате за счёт его более высокого по отношению к проводам сопротивления в него начинает извне поступать теплород, и далее в реостате происходит то, что всем хорошо известно.

Каждое из этих веществ может взаимодействовать друг с другом, и в электрической цепи именно это и происходит. Итоговый баланс этого полного взаимодействия мы и наблюдаем в виде измеряемых параметров. И взаимодействие каждой пары веществ обозначено в тех же самых костях домино. Наверное, любую (даже однопроводную) электрическую цепь можно представить в виде замкнутой цепи из домино. И не просто представить, а смоделировать. Чем, собственно, древние мастера и занимались, не имея четырёхэтажных дифференциальных уравнений и званий профессуры. Неспроста имеются даже наборы домино, где кроме точек есть ещё и направление. Владея забытыми секретами этой с позволения сказать игры, они могли составить абсолютно любую электрическую цепь. Естественно, зная при этом, какому материалу и узлу соответствует определённая кость домино. Сравнивать при этом наш уровень развития, полагаю, бессмысленно. Это то же самое, как например возбудить аккумулятором все 8 стихий и принять их накопление лампой накаливания, в которой только одна из стихий - свет - является полезной. В домино это будет выглядеть как замкнутая цепь из трёх костяшек - "пусто:7"-"7:1"-"1:пусто" (аккумулятор-лампа-провод). Это стрельба из пушки по воробьям. Представить ассоциацию с домино сложно, но попробуйте. Чуть сложнее в домино будет выглядеть накопление светорода в лампе накаливания при помощи вилки Авраменко. Впрочем, будем считать это в части домино чушью, крамолой и фантазией автора.

А всё же, какие количественные параметры какой среды измерялись подобными приборами?

P.S. Вначале хотел назвать эту статью "Принцип домино", но полагаю, что для восприятия читателем это слишком сложно, как впрочем и настоящее умение игры в домино. В связи с этим прошу сильно не ругать в комментариях за столь вольную трактовку такой игры. Ну и по прежнему, если кто знает какие-нибудь технические подробности всего вышесказанного, пишите на tainproject@gmail.com.

Источник: https://www.tart-aria.info/jenergetika-proshlogo-svetec/