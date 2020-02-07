Главная » Новости, События Настоящего

Героиня скандальной статьи о героиновой зависимости получила почти два года колонии.

18:02. 7 февраля 2020 254 просмотра 9 коммент. Опубликовал:

2cc2243873

Анну Глазову объявили в розыск, поскольку она не пришла в суд на оглашение приговора.

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии общего режима Анну Глазову (Тэо Логос), героиню публикации о наркопотреблении в издании "Батенька, да вы трансформер!" Она признана виновной в незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст.228 УК), сообщили в пресс-службе суда.

На оглашение приговора Глазова не пришла, и ее объявили в розыск. Она с лета была под подпиской о невыезде.

18 декабря 2018 года издание "Батенька, да вы трансформер" опубликовало статью о женщине с героиновой зависимостью. Публикация была удалена по требованию Роскомнадзора. Роскомнадзор отреагировал на решение МВД, которое усмотрело в тексте попытки создать положительный образ наркопотребления.

В феврале Глазову задержали и арестовали. По словам ее адвоката, дело в ее отношении возбудили еще до публикации статьи. На момент задержания, девушка находилась в федеральном розыске по делу о хранении наркотиков без цели сбыта.

Источник: https://www.interfax.ru/russia/694489

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"Посмотрите россияне, как украинцы встречают своих погибших героев!" (+18)
...я написал и опубликовал статью "Нравственный подвиг Мар'...выпустила в "Чортківськом віснике" статью "Жиди чи евреи?", желая..."Возможно, после опубликования этой статьи меня обвинят в шовинизме, ...мне захотелось в своей статье обязательно проиллюстрировать эти ...
Фото счастливых евреев-полицейских в "Варшавском гетто" как состыковать с утверждениями о Холокосте?
... области "очевидного-невероятного"! Представленная в статье фотография счастливых евреев-полицейских в...
Бабушке пора на покой.
... пора на покой. Часть 1. Статья получилась большой, поэтому для удобства... известен в первую очередь своим скандальным разводом со своей первой супругой.... Туризм составляет значительную или подавляющую статью доходов. Из остальных секторов экономики...
Фан-клуб «Воевода» против питерской ОПГ
Источник http://via-midgard.info/
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Разгром армии Путина
Видеоответ на ролик "Армия Путина". Пока кремлевские политтехнологи собирают по всей стране дешевых курочек для пиара "национального лидера", молодые и успешные девушки уже сделали свои выводы. Источник http://via-midgard.info/

9 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)