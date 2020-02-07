Героиня скандальной статьи о героиновой зависимости получила почти два года колонии.
Анну Глазову объявили в розыск, поскольку она не пришла в суд на оглашение приговора.
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии общего режима Анну Глазову (Тэо Логос), героиню публикации о наркопотреблении в издании "Батенька, да вы трансформер!" Она признана виновной в незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст.228 УК), сообщили в пресс-службе суда.
На оглашение приговора Глазова не пришла, и ее объявили в розыск. Она с лета была под подпиской о невыезде.
18 декабря 2018 года издание "Батенька, да вы трансформер" опубликовало статью о женщине с героиновой зависимостью. Публикация была удалена по требованию Роскомнадзора. Роскомнадзор отреагировал на решение МВД, которое усмотрело в тексте попытки создать положительный образ наркопотребления.
В феврале Глазову задержали и арестовали. По словам ее адвоката, дело в ее отношении возбудили еще до публикации статьи. На момент задержания, девушка находилась в федеральном розыске по делу о хранении наркотиков без цели сбыта.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/694489
Эхо Москвы, Дождь и Новая газета негодуют.
Да прям )) Ну может пару дней пронегодуют ))
Курица какая-то никому неизвестная.
Вот еслиб Ксюшу Собчак упрятали ))
А так нет ХАЙПА
А нет ХАЙПА нет денЮх
Так и я про тоже. Решила для подстраховки всему миру рассказать, что наркота – не зло. До того как замели молча торчала.
Все торчат и все молчат ))
Торчать не запрещено запрещено НЕ молчать ))
“Защита израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России по делу о наркотиках и помилованной президентом, собираются подать жалобы в кассационный суд и ЕСПЧ. Они считают преследование девушки «необоснованным», видят в нем «многочисленные и грубые нарушения» и хотят добиться отмены «незаконного и неправосудного» приговора, повлекшего «осуждение невиновной».
П.С. прецедент
Проформа, не более.
Т-сс, это вброс, так на сайте скрытых выявляют. Анализируют по комментам.
Блин, это Хохлу было.
Да и поФФик.
Обменяли на ПОДВОРЬЕ а это не юрисдикция ЕСПЧ.
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Обменяли хулигана на Луиса Корвалана.
Обменяли наркоманку на музей и деньги в банке
Сея заметка, это обычный кошачий помёт, и не более того.