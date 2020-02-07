Героиня скандальной статьи о героиновой зависимости получила почти два года колонии.

Анну Глазову объявили в розыск, поскольку она не пришла в суд на оглашение приговора.

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии общего режима Анну Глазову (Тэо Логос), героиню публикации о наркопотреблении в издании "Батенька, да вы трансформер!" Она признана виновной в незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст.228 УК), сообщили в пресс-службе суда.

На оглашение приговора Глазова не пришла, и ее объявили в розыск. Она с лета была под подпиской о невыезде.

18 декабря 2018 года издание "Батенька, да вы трансформер" опубликовало статью о женщине с героиновой зависимостью. Публикация была удалена по требованию Роскомнадзора. Роскомнадзор отреагировал на решение МВД, которое усмотрело в тексте попытки создать положительный образ наркопотребления.

В феврале Глазову задержали и арестовали. По словам ее адвоката, дело в ее отношении возбудили еще до публикации статьи. На момент задержания, девушка находилась в федеральном розыске по делу о хранении наркотиков без цели сбыта.

Источник: https://www.interfax.ru/russia/694489