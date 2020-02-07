1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 8
Внутренний вид избы середняка Горюнова
Дом Барсукова-Торгашева с навесом у входа
Оконный наличник на дворовом фасаде дома купца Барсукова-Торгашева
Наличник на боковом фасаде дома Л.Л. Лямина
Наличники на лицевом фасаде купеческого дома А. Н. Ляминой
Оконный наличник с резьбой (дом зажиточного крестьянина М. Н. Горюнова-Шутова)
Оконные наличники с резьбой (дом зажиточного крестьянина)
Старинный оконный наличник (дом середняка)
Лицевой фасад с тремя разными старинными наличниками (дом середняка)
Старинный резной оконный наличник (дом середняка)
Оконный наличник с резьбой (дом крестьянина-середняка)
Оконный наличник с резьбой (дом середняка)
Оконный наличник с резьбой (дом середняка)
Стихотворение на гранитном надгробном памятнике