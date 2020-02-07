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1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 8

11:56. 7 февраля 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Внутренний вид бани


Изба


Внутренний вид избы середняка Горюнова


Часы, вставленные в картину


Двухэтажный дом с мезонином.


Дом Барсукова-Торгашева с навесом у входа


Оконный наличник на дворовом фасаде дома купца Барсукова-Торгашева


Наличник на боковом фасаде дома Л.Л. Лямина


Наличники на лицевом фасаде купеческого дома А. Н. Ляминой


Оконный наличник с резьбой (дом зажиточного крестьянина М. Н. Горюнова-Шутова)


Оконные наличники с резьбой (дом зажиточного крестьянина)


Старинный оконный наличник (дом середняка)


Лицевой фасад с тремя разными старинными наличниками (дом середняка)


Старинный резной оконный наличник (дом середняка)


Оконный наличник с резьбой (дом крестьянина-середняка)


Оконный наличник с резьбой (дом середняка)


Оконный наличник с резьбой (дом середняка)


Оконный наличник


Церковь


Кладбище


Стихотворение на гранитном надгробном памятнике

Источник: https://humus.livejournal.com/7069502.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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