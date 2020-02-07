10 лёгких способов (иногда в стихах) запомнить правила русского языка
21:30. 7 февраля 2020 170 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Помните 11 глаголов-исключений, которые относятся ко второму спряжению? Выучить их просто так, без четверостишия и рифмы, как этому учат в школе, непросто. Рифмизация — это один из приёмов мнемоники, техники, которая облегчает запоминание нужной информации. Мы вспомнили десять способов, которые помогут запомнить правила русского языка.
Кажется, запомнить шесть падежей — проще пареной репы: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Но в начальной школе это не всем даётся легко, поэтому учителя предлагают запомнить их первые буквы так:
Кроме того, что падежи нужно запомнить, хорошо бы ещё уметь правильно склонять слова и не путать дательный падеж с винительным. А с этим проблемы у многих!
С родительным падежом тоже проблем хватает, особенно когда речь идёт о множественном числе. Про апельсины и мандарины можете почитать в нашем выпуске «Грамотности», посвящённом как раз этой теме. А здесь простые способы запомнить ещё некоторые слова:
Ещё одно стихотворение, которое вы (в таком или немного другом виде) наверняка учили в школе. Это 11 глаголов-исключений, которые заканчиваются на -ать и -еть, но при этом относятся ко второму спряжению:
Сразу напомним, что к первому спряжению тоже относятся три глагола-исключения: брить, стелить, зиждиться.
После «ц» буква «ы» пишется в окончаниях и в суффиксе -ын, например: птицы, огурцы, белолицый, сестрицын. В корнях слов после «ц» следует писать букву «и», но тут есть слова-исключения. В школе их обычно советуют запомнить с помощью предложения:
Это боль всех людей. Просто запомните:
То есть глагол «одеть» мы используем, когда говорим о людях или предметах, которые их обозначают (например, кукла). А глагол «надеть» — когда говорим о неодушевлённых предметах (например, надеть шапку).
Раз уж заговорили о боли, давайте разберёмся раз и навсегда. Сомневаетесь, нужен ли мягкий знак в «т (ь)ся»? Просто задайте вопрос к слову: если в самом вопросе мягкий знак есть — значит, он есть и в слове. Попробуем:
Сразу несколько способов запомнить, в каких неопределённых местоимениях дефис нужен, а в каких — нет.
Прилагательные, образованные с помощью суффиксов -ан, -ян, -ин, пишутся с одной буквой «н», кроме трёх слов-исключений: стеклянный, оловянный и деревянный. Детям, возможно, будет легче запомнить с помощью одного из этих стихотворений:
Стихи, которые не помешает заучить и взрослым (если по-другому запомнить, когда писать «также», а когда «так же», не получается).
В этом четверостишии ударение во всех формах обоих слов падает на первый слог:
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9746400.html