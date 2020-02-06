В случае чего, всё будет решено за 2 недели. И. Коротченко, И. Шишкин

Каково техническое оснащение РФ в сравнении с миром. Знает ли об этом мир. Где у нас слабое место и как это изменить. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и эксперт Игорь Коротченко.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y17jmmx0Ghw