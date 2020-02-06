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В случае чего, всё будет решено за 2 недели. И. Коротченко, И. Шишкин

21:58. 6 февраля 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Каково техническое оснащение РФ в сравнении с миром. Знает ли об этом мир. Где у нас слабое место и как это изменить. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и эксперт Игорь Коротченко.

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#ДеньТВ #Коротченко #технологии #оружие #геополитика #ИгорьШишкин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y17jmmx0Ghw

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