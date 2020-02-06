Трамп ответил противникам издевательским роликом (ВИДЕО)
Президент США Дональд Трамп поиздевался над своими противниками после провала голосования по вопросу его импичмента в Сенате, опубликовав на своей странице в соцсети видеоролик на эту тему.
На кадрах короткого видео под музыку из сюиты Эдварда Грига «Пер Гюнт» Трамп появляется на обложке журнала TIME у предвыборной трибуны, на которой мелькают года: 2024, 2028, 2032 и так далее — вплоть до 90000.
Заканчивается видео апокалиптической надписью «Трамп навсегда».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1580971237