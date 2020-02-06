«Своих не бросаем»: Washington Post поставила Россию в пример американским властям (ВИДЕО)

Американское издание The Washington Post высоко оценило действия России по эвакуации собственных граждан из Китая. Президент Владимир Путин приказал эвакуировать всех россиян, оказавшихся в опасной зоне, призвав на помощь силы ВКС РФ и представителей российского консульства. В итоге все 144 человека из Уханя благополучно вернулись домой, где им была оказана медицинская помощь и поддержка.

О новом смертельном вирусе в Ухане впервые стало известно в декабре прошлого года. В самом Ухане медики не знают, куда девать всех пациентов, поэтому власти КНР срочно строят новый госпиталь для оказания помощи населению.

Из-за пневмонии, вызванной китайским коронавирусом 2019-ncovо, погибли несколько сотен человек. Тысячи являются потенциально опасными носителями вируса.

Но отметим, что, по словам российских медиков, результаты высокотехнологичного медицинского обследования показали, что среди наших сограждан, которых вовремя эвакуировали из КНР, коронавирус не был обнаружен ни у кого, слава Богу.

«Мы, честно говоря, были удивлены, когда увидели. Конечно, нам показали лучшие кадры, но в целом это было, в общем-то, в лучших традициях, которые может предоставить эпидемиологическая служба, — заявил в интервью каналу «Россия 1» российский эксперт Георгий Викулов, кандидат медицинский наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог.

Он отметил, что «Китай, прежде чем разрешить эвакуацию, сначала проверил, а потом ещё и наши врачи проверяли дважды» всех, кто прибыл из Китая. На данный момент они помещены на 14-дневный карантин в охраняемом санатории под Тюменью и обеспечены всем самым необходимым, в том числе и для досуга.

На такую организованность и оперативность, которую проявила Россия в такой ситуации, было бы неплохо равняться и американским властям, считает Washington Post.

У граждан Америки, которые застряли в Ухане — а это порядка 530 человек — в ожидании двух рейсов в США наверняка есть масса вопросов по этому поводу. Некоторые из них пробыли в аэропорту 48 часов.

«Для многих эвакуация стала неприятным опытом, потому что правительство США эвакуировало консульство в Ухане в полном составе сразу после объявления о карантине в связи с коронавирусом», — пишет WP.

Как заявила одна из пассажирок, «правительство США попросту не приняло во внимание то, что их консульство обладает определёнными связями, которые сильно помогли всё это организовать». У неё было 10 телефонных разговоров с властями США, в ходе которых они сообщали одну и ту же информацию.

«Другие пассажиры рассказывают, что в аэропорту Уханя царил хаос: не было ни представителей США, которые могли бы им помочь, ни простых табличек, на которых было бы указано, где собираться. Эта эвакуация сильно отличалась от российской эвакуации: в аэропорту были сотрудники российского консульства, информационный стенд с российским флагом. Россия также предоставила автобусы для того, чтобы провезти своих граждан через все пропускные пункты на пути в аэропорт», — говорится в публикации.

Между тем, как сообщила ведущая «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева, в китайской провинции Хубэй — в эпицентре эпидемии — за сутки было зарегистрировано 70 новых смертей и почти 3 000 новых заражений.

«Увы, неприятная статистика», — подчеркнула она и добавила, что «всего, по последним данным, жертвами китайской пневмонии стали уже 565 человек».

«Вроде бы смертность пошла на убыль, а по другой статистике, тоже официальной — нет. Инфицированы уже более 28 тысяч человек», — сказала журналистка.

Она подчеркнула, что изначально была версия, что «коронавирусом болеют только китайцы». Но это не так.

«Под угрозой заражения находятся ещё 24 наших соотечественника. Сейчас они заперты на круизном лайнере премиум-класса „Даймонд Принцесс“. Премиум-класс никому не помогает, потому что, собственно говоря, этот лайнер стоит на карантине у берегов Японии. Коронавирус найден уже у 20 пассажиров. Как его локализовать, этот коронавирус, непонятно», — рассказала Скабеева.

Как сообщили в посольстве России в Японии, среди россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, вставшего из-за нового коронавируса на карантин у берегов Японии, зараженных не обнаружили.

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