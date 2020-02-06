Шрамы рейхстага

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер говорит о том, что призраки прошлого, имея в виду третий рейх и национал-социализм, не должны вернуться в день сегодняшний. Если хочешь понять, чем дышит и как живёт Германия, зайди в рейхстаг. Это не только здание парламента — это монумент человеческой памяти, на котором есть и наши шрамы — следы пуль и снарядов советских солдат, оставшиеся после штурма в мае 1945 г.

Надписи победителей, которые почти полностью были стёрты со стен рейхстага, в нескольких местах всё-таки ещё сохранились. Среди русских автографов я с удивлением нашёл несколько надписей, сделанных на английском языке американскими солдатами, которые якобы штурмовали рейхстаг. Если будете там — внутри рейхстага, внимательно рассмотрите эти английские слова и дату — 13 мая 1945 г. Это объясняет всё: одни рейхстаг брали, а другие приписывали себе его взятие. Кстати, то, как эти автографы солдат-победителей представлены, — отдельный вопрос, который вызывает если не возмущение, то чувство глубокого недоумения. Их закрепили несмываемым раствором на специальных плитах, но плиты перенесли внутрь здания.

Теперь увидеть их могут только те, кто зайдёт в рейхстаг. Снаружи здания их, естественно, не видно. И ещё пару слов. Во-первых, сохранили всего с десяток таких плит, а известно, что автографов были тысячи. Во-вторых, непонятно, почему появились подписи американских солдат, которых при штурме рейхстага вообще не было. Возможно, что таким образом пытаются создать некий образ коалиции победителей, но фактически видоизменяют всю картину последнего дня Второй мировой войны.

Подобное сейчас происходит и на политическом уровне в Германии. Председатель бундестага Вольфганг Шойбле искренне говорит о том, что память о погибших 55 000 000 человек, среди которых 27 000 000 советских граждан, не должна быть стёрта, называя при этом виновником, развязавшим войну, Германию.

Почему же политические деятели Германии говорят одно, а немецкие СМИ пишут другое? Не стесняются представлять историю Второй мировой войны не такой, какой она была на самом деле.

Для начала необходимо задать вопрос: что или кого представляют многие немецкие средства массовой информации. Например, знаменитый концерн «Springer», жёлтая пресса которого особенно старается в искажении исторических событий. Ответ очень прост. Достаточно получить справку о владельцах и акционерах этого концерна, и всё станет понятным. Информационный гигант, концерн «Springer», давно уже не немецкий. Большая часть акций принадлежит различным крупным американским фирмам, американским бизнесменам либо немецким бизнесменам, аффилированным с крупными американскими компаниями. Разумеется, в первую очередь такая информационная глыба будет исполнять заказы своих акционеров.

Эти акционеры, имеются в виду представители США, кровно заинтересованы в том, чтобы представить Америку главным победителем во Второй мировой войне.

Коротко напомню, как крупнейшая газета, входящая в концерн «Springer», Die Welt, отметилась рядом публикаций о Второй мировой войне. К числу таких публикаций относятся мерзкие статьи, например о битве под Прохоровкой. В этом материале авторы утверждали, что не было никакой битвы, что всё это было придумано советской пропагандой.

Особое место в материалах таких СМИ занимают публикации, которые касаются начала Второй мировой войны. Пресловутый так называемый пакт Молотова — Риббентропа обсасывается этой прессой до белых косточек, чтобы затем представить Советский Союз в роли главного соучастника гитлеровской Германии.

Некоторое время тому назад один из старейших политиков Федеративной Республики Германии, бывший статс-секретарь Министерства обороны Вилли Виммер представил в рейхстаге свою книгу про столетие подписания Версальского договора. В этой книге чётко указывается на то, что именно этот договор открыл дорогу Гитлеру и Второй мировой войне. Политик указал, что в восхождении Гитлера и начале Второй мировой войны главную роль сыграл англосаксонский план. Однако немецкие СМИ, в частности второй телевизионный канал, государственный телевизионный канал ЦДФ, назвал книгу ревизионистской. По их мнению, всё, что не укладывается в представление о том, что Гитлер и Сталин были виновниками войны, является попыткой ревизии истории.

Я не могу исключить того, что высший политбомонд Германии не очень хотел бы становиться на сторону своих же средств массовой информации. Возможно, они даже не совсем с этим согласны. Поэтому слова, которые произносят высшие руководители Германии, часто не совпадают с теми словами, которые пишут немецкие СМИ.

Конечно, нужно понимать, что есть серьёзные различия между тем, что говорят руководители страны, пишут немецкие СМИ и думает население. Политические руководители Германии сейчас больше заняты своими внутренними проблемами, они даже боятся говорить открыто в том числе и об итогах Второй мировой войны.

Немецкие СМИ, которые в большинстве своём принадлежат уже давно не немцам, пишут то, что им указывают их владельцы.

А вот немецкие граждане хорошо помнят, кто начинал эту войну, как эта война отразилась на их собственной жизни, помнят, кто виновен в смерти миллионов людей в войне, развязанной нацистской Германией.

В минуты, когда Шойбле в бундестаге говорил о вине Германии, я стоял в холле рейхстага и рассматривал плиты с надписями солдат-победителей. Хорошо, что эти шрамы рейхстага остались. Хорошо, если бы руководители Германии, проходя мимо этих плит, хоть иногда останавливались и читали то, что на них написано на русском языке.

Александр Сосновский — главный редактор немецкого журнала World Economy, публицист, писатель

Обложка и фото в статье: http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1642/

Источник: https://nstarikov.ru/shramy-rejhstaga-112880