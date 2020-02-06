О Коронавирусе

Новый год начинается с новых неприятностей. В данном случае главная неприятность – это Коронавирус. Кстати сегодня наконец-то возобновили работу китайской биржы. И упали уже на восемь процентов. Так что там даже обсуждается вопрос запрета игры на понижение. То есть заключение контрактов на будущее, в расчёте на дальнейшее падение акций. Такие контракты способствуют дальнейшему падению цены акций. А вообще биржа, первоначально была задумана, как система стабилизации рынка. Первоначально предполагалось, что на бирже могут сразу все продавцы встретиться со всеми покупателями. И таким образом совместными усилиями установить взаимоприемлемую для всех цену. А кончилось тем, что сейчас биржа главный инструмент раскачки экономики. Ну, это обычное дело, когда неумеренно употреблённое лекарство становится ядом.

Но вот, что касается лекарств. Пока непонятно, что будет. Вот ведущие фирмы говорят, что где-то через год смогут выдать готовую вакцину. Но я их понимаю. Потому-что там основное время уходит не на поиски химической формулы, а на длительные клинические проверки. Санэпид служба Китая говорит, что благодаря принятым карантинным мерам, уже где-то через пару недель эпидемия пойдёт на спад. И утешает, что лавинообразный рост числа заболевших, это следствие того, что ввели новые высокоэффективные средства выявления болезни. Вот это то, что сейчас слышно из каждого утюга. И поэтому хочется что-то услышать не из утюга, а от человека.

Во-первых, я имею профессиональное биологическое образование. Во-вторых, я побывал ещё в советское время в паре очагах эпидемий. Так вот, начну с того, что в любом варианте все ждут появления новой пандемии. Вот в аккурат к столетнему юбилею испанки печально знаменитой. Которая убила порядка пятидесяти миллионов человек. Причём в основном молодых, здоровых, полных сил. Это сразу в двух словах объясню. Обычно вирусные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путём убивают людей ослабленных, страдающих такими болезнями, как обструктивные болезни лёгких, либо возрастных и так далее. А здесь наоборот, погибали в основном молодые.

Извини, на всякий случай сразу переведу. Обструктивные – это насколько я знаю, те которые просто ухудшают подвижность лёгких и уменьшают их ёмкость. То есть они не столько разрушают лёгкие, сколько мешают работать…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/o-koronaviruse/