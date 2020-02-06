Николай Стариков: Почему никто не интересуется смертностью от гриппа в США?
Интерес общественности к эпидемии коронавируса стал совершенно чрезмерным. Об этом 4 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».
«Важно не то что на самом деле происходит, как важно, как часто, с какими эмоциями об этом рассказывают. Конечно, роль журналистов, средств массовой информации в таком обществе возрастает. Совсем недавно в США была эпидемия гриппа. Она там ещё, собственно говоря, не закончилась. Умерло 8 тыс. человек. Хоть одно СМИ в нашей стране об этом рассказывало? Да нет», — заявил Стариков.
«У нас тоже есть жертвы, к сожалению, от сезонной эпидемии гриппа. Но происходит эпидемия коронавируса, при этом количество погибших несравнимо меньше. Смертность — 2,1%. Любой вирусолог скажет, что это небольшая смертность. Но рассказы об этом на каждом углу, в каждой газете», — подчеркнул он.
Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-pochemu-nikto-ne-interesuetsja-smertnostju-ot-grippa-v-ssha-112903
Коля беспокоится: “Почему никто не интересуется смертностью от гриппа в США?”.
Ответ лежит на поверхности:”А оно нам надо?”.
Если эта проблема интересует Колю, значит он пендосский подданный.
Он имел ввиду то что эта так называемая “эпидемия” просто голимый фейк непонятно с какой целью ее пиарят особенно у нас,скорее всего отвлекают внимание от конституционных изменений.
Всё верно. Могу добавить, что единственный больной короновирусом у нас сидит в кремле и мечтает о пожизненной короне.
Что касается самой болезни, то это боевой вирус, направленный против жёлтого населения. Вернее против жёлтых гибридов.
А если бы интересовались гриппом в америке, то коля старикОв спросил, – типа – а зачем вы интересуетесь гриппом в америке… Ему делать, что ли, больше нечего?