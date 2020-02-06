Николай Стариков: Почему никто не интересуется смертностью от гриппа в США?

Интерес общественности к эпидемии коронавируса стал совершенно чрезмерным. Об этом 4 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».

«Важно не то что на самом деле происходит, как важно, как часто, с какими эмоциями об этом рассказывают. Конечно, роль журналистов, средств массовой информации в таком обществе возрастает. Совсем недавно в США была эпидемия гриппа. Она там ещё, собственно говоря, не закончилась. Умерло 8 тыс. человек. Хоть одно СМИ в нашей стране об этом рассказывало? Да нет», — заявил Стариков.

«У нас тоже есть жертвы, к сожалению, от сезонной эпидемии гриппа. Но происходит эпидемия коронавируса, при этом количество погибших несравнимо меньше. Смертность — 2,1%. Любой вирусолог скажет, что это небольшая смертность. Но рассказы об этом на каждом углу, в каждой газете», — подчеркнул он.

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-pochemu-nikto-ne-interesuetsja-smertnostju-ot-grippa-v-ssha-112903