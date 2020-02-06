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Николай Стариков: Почему никто не интересуется смертностью от гриппа в США?

17:16. 6 февраля 2020 246 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Источник: regnum.ru

Интерес общественности к эпидемии коронавируса стал совершенно чрезмерным. Об этом 4 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».

«Важно не то что на самом деле происходит, как важно, как часто, с какими эмоциями об этом рассказывают. Конечно, роль журналистов, средств массовой информации в таком обществе возрастает. Совсем недавно в США была эпидемия гриппа. Она там ещё, собственно говоря, не закончилась. Умерло 8 тыс. человек. Хоть одно СМИ в нашей стране об этом рассказывало? Да нет», — заявил Стариков.

«У нас тоже есть жертвы, к сожалению, от сезонной эпидемии гриппа. Но происходит эпидемия коронавируса, при этом количество погибших несравнимо меньше. Смертность — 2,1%. Любой вирусолог скажет, что это небольшая смертность. Но рассказы об этом на каждом углу, в каждой газете», — подчеркнул он.

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-pochemu-nikto-ne-interesuetsja-smertnostju-ot-grippa-v-ssha-112903

Метки: чит.клуб

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 10404 6234
    XAPAOH 6 февраля 2020 в 18:12

    Коля беспокоится: “Почему никто не интересуется смертностью от гриппа в США?”.
    Ответ лежит на поверхности:”А оно нам надо?”.
    Если эта проблема интересует Колю, значит он пендосский подданный.

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    • 13573 9615
      ВладимирXAPAOH 6 февраля 2020 в 18:31

      Он имел ввиду то что эта так называемая “эпидемия” просто голимый фейк непонятно с какой целью ее пиарят особенно у нас,скорее всего отвлекают внимание от конституционных изменений.

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      • 10404 6234
        XAPAOHВладимир 6 февраля 2020 в 18:39

        Всё верно. Могу добавить, что единственный больной короновирусом у нас сидит в кремле и мечтает о пожизненной короне.
        Что касается самой болезни, то это боевой вирус, направленный против жёлтого населения. Вернее против жёлтых гибридов.

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        2
  • 25710 22378
    Вячеслав 6 февраля 2020 в 18:54

    А если бы интересовались гриппом в америке, то коля старикОв спросил, – типа – а зачем вы интересуетесь гриппом в америке… Ему делать, что ли, больше нечего?

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