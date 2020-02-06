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Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

14:35. 6 февраля 2020 195 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Фото: © Alex Halada/ZUMAPRESS.com / globallookpress.com
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, об этом он говорил на совещании по эффективной работе ТЭК, передает РИА Новости.

“К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства”, — сказал Лукашенко, обращаясь к правительству.

Он отметил, что разногласия с Россией по энергетическим вопросам происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. “Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии”, — добавил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, Белоруссия слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики.
“Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров”, — сказал он.
Кроме того, белорусский лидер поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и подчеркнул, что все нефтеперерабатывающие заводы должны работать, чтобы не только обеспечивать внутренний рынок, но и выполнять обязательства по продаже нефтепродуктов Европе, Украине и другим странам.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/49811-lukashenko-zayavil-o-narushenii-rossiey-obyazatelstv-po-postavkam-nefti.html

Метки: в мире

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2892 1900
    чужой 6 февраля 2020 в 18:41

    Ну, и что “голосок севы” который меня выгнал хочет ?
    Согласованный баланс на январь не является нарушением обязательств по поставкам.
    Будете спорить ?

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    • 14188 974
      ХОХОЛчужой 6 февраля 2020 в 19:27

      В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов. Ну и правильно. Мало платишь,плохо просишь. Да и никто и не ОББЯЗАН .Походи по рынку и купи в другом месте.

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