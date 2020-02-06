Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти

“К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства”, — сказал Лукашенко, обращаясь к правительству.

Он отметил, что разногласия с Россией по энергетическим вопросам происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. “Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии”, — добавил белорусский лидер.

“Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров”, — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и подчеркнул, что все нефтеперерабатывающие заводы должны работать, чтобы не только обеспечивать внутренний рынок, но и выполнять обязательства по продаже нефтепродуктов Европе, Украине и другим странам.