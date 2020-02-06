Крым без воды, Узда коллекторам, Бегство ученых // Галопом по Европам #150
В этом выпуске:
- Путин пообщался с новым правительством и заявил, что другого шанса реализовать нацпроекты не будет;
- Счетная палата между тем продолжает критиковать прошлое правительство;
- Российская наука теряет кадры – пишет РБК со ссылкой на доклад Финэкспертизы;
- Американский сенат оправдал Трампа по обеим статьям, что позволяет ему сконцентрироваться на предвыборной гонке;
- МИД Китая призвал не распространять панику по поводу коронавируса;
- Минюст предложил запретить коллекторам и кредиторам общаться с родственниками и знакомыми должников без их разрешения;
- Жилье в России в ближайшие два года может подорожать на четверть;
- В Крыму заканчивается вода.
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