Коротко по Крыму и Севастополю

Коротко по некоторым вопросам по Крыму и Севастополю.1. По аресту Зубкова. Достаточно странный арест, особенно после того, как Зубков договорился с Аксеновым и частично признал нарушения, а в сети начали циркулировать материалы о том, что парк "Тайган" даже будет расширяться, после того как он будет приведен в соответствии с законом. Видимо кому-то интересно наблюдать продолжение этой бесконечной истории с борьбой крымских чиновников и Зубкова, попутно не давая Аксенову пожать лавры миротворца, который разрешил конфликт. Поэтому не случайно, что Аксенов предложил выступить поручителем для Зубкова, потому что он заинтересован решить этот конфликт, а не раздувать его. Пго самаму парку все достаточно прозрачно – Зубков должен устранить налоговые и инфраструктурные нарушения и работать дальше в соответствии с законодательством. Разумеется, покуда он будет сидеть 2 месяца под арестом, конфликт будет продолжать вяло тянуться, хотя он уже всем давно надоел.2. По поводу ситуации с водой. Из-за аномально теплой зимы, в Крыму наблюдается низкий уровень воды в водохранилищах. Причем на днях этот уровень просел до совсем уж критической отметки, в результате чего в Симферополе местные власти перенервничали и даже объявили, что воды осталось только до лета, а раз так, то будет введена норма потребления воды, что наделало на полуострове много шума. Чуть позже прилетел втык из Москвы и нормирование отменили, а вода по всей видимости где-то нашлась и местные власти срочно заявили, что воды точно хватит до конца курортного сезона. Выглядит как всплеск легкой паники у чиновников.3. Путин выделил дополнительные деньги Крыму и Севастополю на дороги, инфраструктуру и медицину. Помимо всего того, что уже выделено. С учетом того, что ФЦП выполняется у нас не полностью, есть сомнения, что и эти деньги местные чиновники смогут освоить в полном объеме, как это ежегодно происходит с ФЦП. Меняйло и Овсянников с этим не справлялись, посмотрим как выступит на ниве освоения огромных государственных средств Развожаев, которого в новом правительстве теперь курирует Хиснуллин, который скоро приедет в Севастополь с проверкой, где попытается установить, почему ежегодно не выполняется ФЦП. Тут ИМХО проблема в том, что чиновники элементарно не тянут объем поставленных задач.4. У нас тут археологические находки косяком пошли. То рельсы в центре города откопают, то генуэзский арсенал в Балаклаве, то могильную плиту возрастом 5000 лет на Мекензевых горах. Прелесть Севастополя в том, что у нас тут где ни копни, обязательно в какой-нибудь исторический слой попадешь с остатками материальной культуры. Для центра города это внезапно стало проблемой, потому что находки посыпались прямо во время реконструкции центра города, а это поставило под вопрос сроки сдачи проекта, так как находки надо изучать и одновременно над ними надо достраивать дорогу. Дилемма. Центр то разрытый стоит. Кстати, на осень 2020 (после завершения работ на центральном городском кольце) уже планируют начать реконструкцию Артбухты и набережной Корнилова. Где-то там должны впихнуть и памятник Потемкину. Уверен, что и там при раскопках обязательно что-нибудь найдут.5. 18 марта у нас теперь нерабочий праздничный день. Местные депутаты решили поддержать статус праздника воссоединения с Россией после референдума 2014 года. Так что у севастопольцев появился официальный дополнительный выходной. Весьма вероятно, что это будет сопровождаться разрастанием массовых мероприятий связанных с отмечанием данного события. И да, теперь официально в документах предписано писать не "город-герой Севастополь", а "Город-Герой Севастополь".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5621019.html