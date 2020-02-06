Катынский мазохизм. Чего Россия не должна делать для Польши?

Россия потерпела поражение в историческом споре с Польшей. По крайней мере в этом уверен глава МИД Польши Яцек Чапутович. Теперь польский министр хотел бы «нормализации отношений», поскольку у Варшавы есть планы в России.

«России это не удалось»

«Обмен любезностями» между российскими и польскими политиками получил довольно странное развитие. Министр иностранных дел Польши полагает, что дискуссия относительно событий, предшествовавших началу Второй мировой войны, завершена в пользу его страны.

Об этом Яцек Чапутович рассказал в интервью польскому агентству РАР, опубликованном 3 февраля.

Большая его часть была посвящена визиту в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона, но, тем не менее, вопрос об отношениях с Россией также не остался в стороне.

Журналист поинтересовался у главы МИД, не выразил ли Макрон поддержку польской версии причин начала Второй мировой войны.

«Франция — это демократическое государство, в котором сильна привязанность к исторической правде, — уклончиво сказал Чапутович относительно позиции Парижа и тут же перешел к России. — Я думаю, что мы определенно выиграли исторический спор с Россией. Россия пыталась навязать свою версию истории, но ей это не удалось. Следует также отметить, что речь президента Владимира Путина в „Яд ва-Шем« не была особенно антипольской».

Стабилизация по корыстным мотивам

Вопрос, который возникает в первую очередь: а когда Польша успела выиграть исторический спор? На Форуме памяти жертв Холокоста, проходившем в Израиле, польского президента Анджея Дуды, в отличие от представителей других держав, не было. Зато там из уст целого ряда мировых политиков прозвучали слова о ведущей роли Красной Армии в победе над фашизмом и освобождении узников концлагерей. Что же касается мероприятий в Освенциме, то они превратились в этакий междусобойчик с участием президентов Украины и Польши, на который из представителей России пустили только посла, которому не предоставили слова.

Максимум, о чем в данном случае можно говорить, так это о том, что каждый остался при своем мнении. Но, как выясняется из дальнейших слов польского министра, у него свои резоны.

«Теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, — цитирует Чапутовича РАР, — потому что, несмотря на все различия, мы являемся соседями».

Откуда такой внезапно миролюбивый тон, спросите вы? Дело в том, что глава МИД Польши запланировал в России на 2020 год программу мероприятий: «У нас впереди 80-летие Катыни и 10-летие Смоленской катастрофы. Я говорил об этом во время церемонии в Освенциме с послом Сергеем Андреевым».

Яцек Чапутович выразил мнение, что «России было бы несложно» организовать мероприятия в Катыни и Смоленске с участием польской делегации.

Двойная Катынь

Так называемый Катынский расстрел, датируемый весной 1940 года, положен в основу современного польского исторического мифа. Со школьной скамьи поляков учат, что в 1940 году в СССР кровавые палачи НКВД уничтожили элиту польского офицерства, «цвет нации».

Оставим на совести сначала позднесоветских, а затем и российских властей услужливую готовность признать ответственность Иосифа Сталина и других руководителей СССР того времени за случившееся. С точки зрения взаимоотношений двух стран этот шаг России никак не помог, но это тема другого разговора.

В 2010 году под Смоленском разбился самолет с правительственной делегацией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским, следовавшей на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского расстрела.

В 2020 году Польша хочет отметить не только 80-летие Катыни, но и 10-летие Смоленской катастрофы.

Напомним, что в Польше до сих пор заявляют о несогласии с официальной версией крушения самолета, пытаясь возложить ответственность на Россию.

Так что же заявляет глава МИД Польши? Зафиксировав свою «победу» в историческом споре, Яцек Чапутович предлагает всем успокоиться, поскольку Россия срочно понадобилась Варшаве для проведения вышеозначенных мероприятий. Ведь Москва же необидчива и всегда готова подставить другую щеку, верно?

О чем не помнит Варшава

Не стоит забывать, что сама Варшава никакой исторической ответственности за собой не признает. Ни за пособничество Германии при разделе Чехословакии, ни за политику насильственной ассимиляции белорусов и украинцев в 1918–1939 годах, ни за уничтожение десятков тысяч советских военнопленных в начале 1920-х годов.

Кстати говоря, на могилах солдат Красной Армии, попавших в плен во время советско-польской войны 1919–1921 годов и погибших от голода и болезней в польских концлагерях, и близко нет пафосных монументов, подобных тому, что установлен в Катыни.

Получается, мы слишком долго в ущерб себе подыгрываем историческим комплексам наших соседей, позволяя им за счет России взращивать собственные исторические мифы.

Глава МИД Польши в данном случае прямолинеен — мы будем продолжать обвинять ваc во всем, но сейчас надо сделать небольшую паузу, так как нам необходимо провести мероприятия, связанные с нашими историческими мифами, согласно которым ваши предки — кровавые палачи и убийцы.

Зачем это нужно России?

Президент России Владимир Путин, отвечая однажды на вопрос журналиста «Аргументов и Фактов», поинтересовался: «Вы что, мазохист? »

Возможно, сегодня этот вопрос стоило бы обратить ко всему государству: является ли Россия страной-мазохистом, позволяющей на своей территории проводить мероприятия, направленные на ее собственное унижение?

Вопрос не в какой-то исторической мести, а в элементарной целесообразности: если Польша демонстрирует откровенно враждебную линию по отношению к России, заявляет о необходимости размещения на своей территории все новых и новых подразделений войск США и НАТО, то какой смысл Москве у себя проводить мероприятия, нужные только Варшаве?

Приближается 75-я годовщина Победы, и уже сейчас эксперты делают прогнозы о том, кто приедет в Москву на торжества, а кто нет. Но зачем, скажите на милость, на Параде Победы нужны представители стран, где чествуют ветеранов дивизий СС и коллаборационистов, оскверняют и сносят памятники советским воинам, обвиняют СССР в «разжигании Второй мировой войны»?

Любая страна у себя может заявлять, что выиграла «исторический спор» у России. Для нас же главное — помнить, как было на самом деле, передавать эти знания новым поколениям и никоим образом не поощрять «городских сумасшедших». Ни польских, ни каких-либо других.

Обложка: Глава МИД Польши Яцек Чапутович. © / Commons.wikimedia.org

Источник: https://nstarikov.ru/katynskij-mazohizm-chego-rossija-ne-dolzhna-delat-dlja-polshi-112920