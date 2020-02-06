Как вундервафля жахнула, или Расчленёнка в древнерусских комиксах

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей Волчок

Сегодня, в виде исключения, никаких иносказаний в заголовках. Просто одна старая история. Исторический эпизод, которого никогда не будет в моей книге "Адашев".

Про что история? Написал же - про вундервафлю и расчленёнку в древнерусских комиксах.

Все картинки нарисовал безвестный иллюстратор Лицевого летописного свода Ивана IV Грозного. Картинки авторским правом не охраняются, народное достояние.

Лицевой свод, составленный по приказу царя, за жестокость прозванного "Васильевичем" - это реально первый русский комикс. Его страницы выглядят примерно вот так:

Все понятно - наверху картинка, под ней подпись. Можете даже попробовать прочесть. Первые три слова - "Того же лета" - точно все прочтут. Дальше - сложнее, не у всех есть навык читать слова без пробелов, но с тильдами, которые на самом деле титло. В общем, ладно, заканчиваю понтоваться, я вам просто все подписи переведу.

Вольным переводом.

Картинка первая:

Эт а история случилась в 6936 году (1427/1428 г. по нашему летоисчислению). Самый верхний, в круглой шапке типа короны - литовский правитель Витовт. Он едет наказывать Господин Великий Новгород. Кроме бойцов, везет с собой еще разную артиллерию - "бяху же с ним и пушки и тюфяки и пищали"(на рисунке - палки в санях). Самое толстое бревно внизу - это и есть вундервафля великого Витовта: "едина же бе пушка с ним велика велми, Галка именем".

Пушка по имени Галка действительно была супероружием. Если верить подписям под рисункам, "везяху ее на сороце конех до полудне, а другую половину дни на иных сороцех же конех". Да вы правильно поняли - 40 коней тащат эту дуру до обеда, другие сорок - после. По большому счету - ничего удивительно, судя по описанию - это была пушка-бомбарда, подобная описаным в западноевропейских хрониках того времени. Это орудия большого калибра, бросавшие ядра в 200 фунтов (90 кг.) и стрелявшие зарядом в 14 фунтов пороха (больше 6 кг.).

Картинка вторая:

Приехали, остановились у города Порхова - это мелкий городок на границе Новгородской республики. Порховцы неожиданно для всех показали свой гонор и ворота открывать отказались. Витовт, которому не терпелось испытать свою вундервафлю, этому даже обрадовался.

Мужик в красной рубашке внизу рядом с Витовтом - это пушечный "литец Николай-немчин", то есть иностранец, отливший "Галку", которого летописец, чтобы не ломать язык варварским именем, переименовал в "Николая". Особенно трогательно выглядит попытка художника изобразить латинскую одежду с модными рукавами с разрезами и бусурманскими штанами.

Немчура по сохранившемуся у них по сей день обыкновению, активно занимался продвижением своей продукции и хвастался Витовту: "Не токмо, княже, сею пушкою пигрос (башню) разобью, но и церковь иже Николу в граде раздражу".

Момент похвальбы и запечатлел худохник на картине.

Витовт, разумеется, тут же закричал: "Давай, братан! Жахни!!!".

И немец жахнул.

Картинка 3:

Не соврал колбасник - если верить летописцу, снаряд из вундервафли действительно развалил башню крепостной стены, прострелил церковь насквозь, а потом, сбив зубцы с противоположной городской стены, рухнул в гущу литовских войск, осаждавших город с другой стороны, где "уби воеводу Полотского и люди многы изби, и конеи многое множество".

Сами понимаете, ничего хорошего немчуру за такие выстрелы не ожидало, но наказания не последовало.

По самой простой причине - пушку при выстреле разорвало , и хвастливого Коляна, околачивающегося рядом, также разметало на клочки и тряпочки: "Немчина, мастера пушечнаго... расторгну и размета невидимо где, яко ничто же обретесь его нигде же никогда же, ни тела, ни кости, точию пол-кабата (только пол-кафтана) его остася".

Именно этот момент расчлененки и изобразил художник на картине, вполне заслуживающей названия "Кровь, кишки, расп*сило".

Кстати, про упоминавшееся выше титло. Титло это волнистая линия (~), которую наши предки ставили над сокращенными словами. Как в примере выше - все же знают, какие буквы в этом слове в середине, так зачем дорогие чернила тратить? Вот и писали вместо «богъ» - «бг҃ъ», вместо «глаголетъ» — «гл҃етъ».

Картинка 4:

Несмотря на фиаско Николая, новгородцев вундервафля изрядно напугала. Поэтому прибыли к Витовту новгородский посадник Григорий Кириллович Посахно и известный бизнесмен и политик Исаак Борецкий (муж знаменитой Марфы-посадницы) и на круг выкатили ему новгородцы гигантский по тем временам выкуп в 10 тысяч новгородских рублей. А всех пленных выкупил у Витовта архиепископ Новгородский Евфимий за отдельную тысячу - ("и порховици кончаша за себе 5000 серебра. И тогда прииха владыка Еуфимеи к Порховы с послы новгородскыми, и доконца Витовту другую 5000 серебра, а шестую тысяцю на полон").

И сказал им Витовт: «Это вам за то, что вы меня обзывали изменником и алкашом». И так со всеми своими войсками возвратился восвояси.

Тем и кончилась эта история.

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А вот почему её никогда не будет в "Адашеве" - знают только читатели моей книги, прочитавшие больше 20 глав. )))

Источник: https://author.today/post/68976