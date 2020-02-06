Как научиться понимать другого человека. Ольга Чурилина. Часть 2
Как достичь взаимопонимания.
Автор-сказительница – Ольга Чурилина
Часть 1 – https://youtu.be/olsCF8t_UA0
В эфире мы поговорим о том:
- Чем мы отличаемся друг от друга.
- Что нас объединяет.
- Норма и патология.
- Как мы меняем друг друга.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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