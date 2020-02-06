Как научиться понимать другого человека. Ольга Чурилина. Часть 2

Как достичь взаимопонимания.



Автор-сказительница – Ольга Чурилина

Часть 1 – https://youtu.be/olsCF8t_UA0



В эфире мы поговорим о том:



- Чем мы отличаемся друг от друга.

- Что нас объединяет.

- Норма и патология.

- Как мы меняем друг друга.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #понять #взаимопонимание #психология #искусство #саморазвитие #читать #людей #разговор #общение #эмпатия #любишь #чувство #понимание #ольга #чурилина #человека #отношения #георгий #бедоев #харизмы #жесты #мысли #психологические #хитрости #ли #ты



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ОльгаЧурилина #КакПонятьЧеловека #Отношения #Взаимопонимание #ГеоргийБедоев #Психология #ИскусствоХаризмы #Саморазвитие #КакЧитатьЛюдей #Жесты #Разговор #Общение #КакЧитатьЧеловека #КакЧитатьМыслиЛюдей #Эмпатия #ПсихологическиеХитрости #ПонятьЧеловека #КакПонятьЛюбишьЛиТыЧеловека #Чувство #Понимание

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dMd6crbh36Q