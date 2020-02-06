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Как научиться понимать другого человека. Ольга Чурилина. Часть 1

14:18. 6 февраля 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как достичь взаимопонимания.

Автор-сказительница – Ольга Чурилина
Часть 2 – https://youtu.be/dMd6crbh36Q

В эфире мы поговорим о том:

- Чем мы отличаемся друг от друга.
- Что нас объединяет.
- Норма и патология.
- Как мы меняем друг друга.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V7HUhwB6oX0

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