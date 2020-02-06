Как научиться понимать другого человека. Ольга Чурилина. Часть 1

Как достичь взаимопонимания.



Автор-сказительница – Ольга Чурилина

Часть 2 – https://youtu.be/dMd6crbh36Q



В эфире мы поговорим о том:



- Чем мы отличаемся друг от друга.

- Что нас объединяет.

- Норма и патология.

- Как мы меняем друг друга.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V7HUhwB6oX0