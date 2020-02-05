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Встречай столица дорогих гостей

00:24. 5 февраля 2020 272 просмотра 6 коммент. Опубликовал:


Это "обереги" за авторством Сергей Бакуменко из Одессы, который организовывал фестиваль "Укроп"
Уже завтра он в Сокольниках будет проводить свое мероприятие по общению с детьми, что особенно замечательно, учитывая яркие страницы его биографии.

С 5 по 7 сентября в Одессе, на территории санатория им. Лермонтова, проводится фестиваль «УкрОп».
«Такой фестиваль должен был произойти. Не придумай его мы, придумал бы кто-нибудь другой, — рассказал организатор Сергей Бакуменко. — Люди с нехорошими прозвищами называют нас „укропами“. Но ведь их прозвища нехорошие, а у нас — самые лучшие. Укроп — полезное растение».
«Зрители, которые придут, смогут жертвовать любые суммы. Хоть от 5 копеек до 500 млрд. Кто сколько может, столько и даст. Все эти средства будут переданы на реабилитацию раненых в зоне АТО».
«Все мы должны как-то помогать. Наш фестиваль именно для этого и создается», — заявил Сергей Бакуменко. Он даже написал письмо с приглашением выступить Андрею Макаревичу: «Не знаю, приедет ли, но мне вчера было так приятно писать ему, понимая, что этот человек столько делал для Украины».
Кроме спектаклей, мастер-классов, выступлений, ярмарок, на фестивале пройдут художественная выставка и выставка плакатов под названием «Ударим „УкрОпом“ по колорадским попам».



http://markfrm.blogspot.com/2014/09/blog-post_717.html – цинк (по ссылке фото, собственно там и засветились "креативные обереги" вместе с другой "патриотической продукцией").

А вот видео с того фестиваля:





У фестиваля "УКРОП" было продолжение https://www.youtube.com/watch?v=NxkbydBqF-4 уже в ноябре того же года.







Могу предположить, что эти фестивали организовывались на деньги Коломойского, который как раз тогда начал развивать бренд партии "Укроп".

Из творчества Сергея Бакуменко, для лучшего понимания творческих порывов.







http://be-inart.ru/posts/354 – подробнее тут

А вот выставка организованная Бакуменко незадолго до государственного переворота.











Еще немного украинской "культуры" тут https://www.048.ua/news/472378/pisausij-prezident-i-drugie-primery-odesskogo-folklora-foto

В 2018 году обереги начали давать сбои.



Во вчерашней истории в парке Шевченко, в которой мужчина шокировал подростка, совершавшего утреннюю пробежку, обнажёнными половыми органами, действующими лицами оказались одесский музыкант, поэт и телеведущий Сергей Бакуменко и активист «Самообороны Одессы» Тодор Пановский с дочерью. Напомним, вчера, 10 мая утром в парке Шевченко мужчина напугал подростка, совершавшего утреннюю пробежку, обнажёнными половыми органами. Девочка оказалась дочерью националиста Тодора Пановского, который также был в это время в парке. Пановский узнал в извращенце одесского музыканта, поэта и телеведущего Сергея Бакуменко. Активист вызвал полицию и до её приезда удерживал телеведущего. По информации «Таймера», совсем другую сторону произошедшего изложил на своей странице в Facebook Бакуменко. По его словам, он совершенно нормальный человек, с традиционной сексуальной ориентацией. Страдая хроническим заболеванием, вызывающим частые позывы к мочеиспусканию, вчера, идя через парк, ему «приспичило» и он решил справить нужду возле пешеходной дорожки в кустах. Как пишет Бакуменко, на выходе из кустов его поджидал Пановский с дочерью. «Тодор Пановский напал на меня и стал учить националистическим речёвкам. Я в ответ ему сказал, что не приемлю национализм, и попросил его дать мне пройти. Он свалил меня наземь, сорвал очки и бросил их в кусты. Выкрутил мне руки и стал проповедовать свои националистические лозунги», — излагает свою версию произошедшего Бакуменко. А затем Пановский обвинил его в эксгибиоционизме. «Это явная ложь, нет у меня таких наклонностей и никогда не было», — пишет поэт и телеведущий. В райотделе на задержанного Бакуменко оформили протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

https://infocenter-odessa.com/index.php?newsid=51998 – цинк

И в итоге не уберегли его обереги, подался в Москву на заработки и уже завтра будет презентовать свои детские книжки в Сокольниках.







А вот объяснение управы района Сокольники.

В Букводоме, расположенном в парке «Сокольники», пройдет презентация книги украинского писателя Сергея Бакуменко. Встречу организаторы называют «Урок доброты». Об этом сообщает пресс-служба культурно-информационного пространства.
«Сергей Бакуменко пишет и для самых маленьких, и для самых больших. Его сказки так и называются — „Для детей и взрослых“, потому что доброта, по мнению автора, не имеет ни границ, ни возраста», — говорится в сообщении. — «Сергей Бакуменко побывал со своим Уроком Доброты, в форме которого проходят презентации его книг, в 300 украинских школах, детских садах, библиотеках и больницах. Урок Доброты напоминает детям о добре, об уважении к старшим, о помощи людям и животным. Писатель на основе сказок из своих книг поднимает светлые и добрые темы, а дети с удовольствием участвуют в общении».

https://sokolniki.mos.ru/presscenter/news/detail/8663246.html – цинк

Урок доброты для "ватников", "колорадов" и детей прочего "х…ла".
Кипит в столице "культурная" жизнь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5617568.html

Метки: бакуменко, евромайдан, Россия, Украина, Янукович

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