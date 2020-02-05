“Ужасы советского жилья”
18:06. 5 февраля 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Разбор опуса Варламова об "ужасах советского жилья".
И еще о строительстве.
В январе достроенный тоннель имени товарища Сталина во Владивостоке (открытый летом 2019 года https://primamedia.ru/news/824874/) получил международную премию https://primamedia.ru/news/896316/?from=37 как лучший тоннельный проект 2019 года.
Начали строить его еще при Николае II, построили при Сталине в 30х и модернизировали его только в 2016-2019 годах.
Железнодорожный тоннель длиной 1380 метров, расположенный на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина в столице Приморья, начинали строить ещё в 1914 году. Затем он был законсервирован, достроен в период с 1934-го по 1936 год. По проекту предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного нападения условного противника. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать составы с грузами с причалов портов, расположенных на мысе Чуркина, а после электрификации участка в 60-х годах открылось пригородное пассажирское сообщение. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный железнодорожный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект.
Владивостокский тоннель был включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденных правительством РФ. Учитывая рост объема перевозок и значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, руководством холдинга было принято решение о его масштабной модернизации, которая началась весной 2016 года и завершилась в июне 2019 года. На открытии тоннеля присутствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Олег Гуменюк.
При выполнении работ были реализованы решения, которые позволили получить принципиально новую многослойную обделку тоннеля с высокими эксплуатационными характеристиками.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5619557.html