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Сводки от ополчения Новороссии 05 февраля 2020

10:55. 5 февраля 2020 212 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ минируют Донбасс, вопреки Международным конвенциям

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“Это спасет жизнь нашим ребятам”: Бойцы батальона “Патриот” ВВ МВД ДНР обратились с просьбой

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Горловке, три попадания в один дом

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Горловке, три попадания в один дом | Русская весна

С 8 утра Горловка находится под обстрелом со стороны украинских оккупантов. Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько.

По его словам, посёлок шахты 6/7 обстреливают из тяжёлого вооружения. Уже зафиксировано три прилёта по адресу улица Мира, 21.

Всего, как сообщил Приходько, было выпущено около двадцати мин калибра 120 мм. Посёлок обесточен.

Данных о человеческих жертвах и пострадавших пока нет. «Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

По уточнённым данным представительства ДНР в СЦКК, огонь велся с двух направлений — со стороны Майорска и посёлка Шумы. Всего противником было выпущено 12 мин калибром 120 мм и 3 мины калибром 82 мм.

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«ВСУшник» со слабой психикой неординарно отреагировал на приказ «уничтожить и сровнять с землёй» (ВИДЕО)

«ВСУшник» со слабой психикой неординарно отреагировал на приказ «уничтожить и сровнять с землёй» (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

В течение прошлых суток украинские боевики вели провокационный огонь на славяносербском направлении, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия.

В 15.00 боевики 93 бригады ВСУ обстреляли из 120-мм минометов и вооружения БМП-2 район н. п. Березовское.

Всего по территории Республики противник выпустил тридцать семь различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

Так, в зоне ответственности 93-й бригады отмечено нахождение одного БТР-70 в частном секторе н. п. Муратово и одной зенитной установки ЗУ-23 в жилом массиве н. п. Орехово.

Мы в очередной раз убедились, что заявления президента Украины Зеленского о решении конфликта на Донбассе исключительно мирным путем не имеют ничего общего с действительностью.

Вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории Республики, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в результате чего только за последнюю неделю в ЛНР разрушено около десяти домостроений, ранено три мирных жителя и один военнослужащий Народной милиции.

На фоне обострения вооруженного конфликта Зеленский проводит ряд встреч с мировыми лидерами и политическими деятелями, пытаясь выпросить финансовую помощь, в том числе на оснащение вооруженных сил, чтобы продолжить геноцид населения Народных Республик.

Своими действиями Зеленский показывает общественности, что его обещаниям, в том числе предвыборным, о мирном урегулировании конфликта верить не следует.

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Несмотря на попытки командования «ООС» дестабилизировать ситуацию вдоль линии соприкосновения, в подразделениях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь, связанных с подрывами на собственных минных полях и доведением до суицида подчиненных военнослужащих.

По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», за истекшие сутки в одном из батальонов 72-й бригады погиб военнослужащий.

Инцидент произошел во время выполнения инженерных работ по установке мин в районе населенного пункта Катериновка, украинский боевик пренебрег элементарными требованиями безопасности.

По данному факту в бригаду отправлена комплексная комиссия штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства.

Еще один факт небоевых потерь произошел в 93-й бригаде ВСУ.

Вечером 3 февраля на боевом посту в районе н. п. Орехово военнослужащий 3-го батальона 93-й бригады рядовой Синицкий, находясь в состоянии тяжелого психологического расстройства, совершил суицид.

По словам сослуживцев, Синицкий пошел на самоубийство вследствие психологического давления со стороны командира подразделения, который приказывал совершать обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики, а также осуществлять минирование местности вблизи линии соприкосновения, заявляя при этом, что «всех жителей Народных Республик необходимо уничтожить, а территорию сровнять с землей».

В свою очередь, являясь уроженцем н. п. Березовское Луганской области, Синицкий не смог выполнить преступные приказы своего командира-палача, и, имея слабую психику, совершил суицид.

С целью оправдания своей преступной халатности и снятия ответственности за гибель военнослужащего командир 93-й бригады Брыжинский преподнес потерю как результат обстрела.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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