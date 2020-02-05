Сводки от ополчения Новороссии 05 февраля 2020

С 8 утра Горловка находится под обстрелом со стороны украинских оккупантов. Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько.

По его словам, посёлок шахты 6/7 обстреливают из тяжёлого вооружения. Уже зафиксировано три прилёта по адресу улица Мира, 21.

Всего, как сообщил Приходько, было выпущено около двадцати мин калибра 120 мм. Посёлок обесточен.

Данных о человеческих жертвах и пострадавших пока нет. «Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

По уточнённым данным представительства ДНР в СЦКК, огонь велся с двух направлений — со стороны Майорска и посёлка Шумы. Всего противником было выпущено 12 мин калибром 120 мм и 3 мины калибром 82 мм.

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