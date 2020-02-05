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Славяне – рабы и невольники? Или… Алексей Орлов и Михаил Ять

11:03. 5 февраля 2020 133 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Наш Великий и Могучий Родной Язык на протяжении уже долгого времени коверкают и урезают, внося чуждые смыслы в исконные образы наших слов.

Алексей Орлов и Михаил Ять

И делают это часто не только вороги, но и обычные люди, которые, не задумываясь, начинают называть вещи и явления так, как им навязали. А ведь наши Исконные Слова обладают Великой Силой, способной как ухудшать, так и улучшать нашу жизнь. И неверное их применение, может иметь печальные последствия…
В этой передаче мы попытались на наглядных примерах разобрать, как происходят такие подмены и как сделать так, чтобы говоря что-то, понимать о чём ты говоришь, и применять слова так, чтобы их сила тебя не разрушила.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2eBTY7H2GoY

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