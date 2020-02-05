Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 февраля 2020

Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину с официальным визитом. Самым громким инфоповодом этой поездки стало приветствие почётного караула в исполнении турецкого президента, хотя достигнутые договоренности по выдаче гюленистов и помощь ВСУ заслуживают не меньшего внимания.

Российский дипломатический источник прокомментировал это событие специально для «Русской Весны».

Носил ли этот визит дежурный характер или Турция намерена занять более активную позицию на «украинском поле»?

Турция и так занимает достаточно активную позицию на украинском направлении, воспринимая его в качестве одного из альтернативных России векторов так же, как взаимоотношения с Россией — альтернатива отношениям с ЕС и США.

Это полностью соответствует внешнеполитической концепции Анкары, которая заключается в лавировании между основными центрами силы и достижением максимального баланса между их интересами.

Визит был запланирован заранее и не был привязан к событиям в Сирии или Ливии.

На фоне недавнего заявления Эрдогана о фактическом прекращении существования астанинского формата может ли Анкара начать давить на Россию по вопросу Крыма или войны на Донбассе, занимая украинскую, а по сути — западную позицию?

Никакого серьезного давления на Россию по Крыму и Донбассу Анкара оказать не может. Основным элементом такого давления со стороны стран Запада являются санкции, а Турция не заинтересована в наложении ограничений на торговлю с Россией, опасаясь ответных мер.

Позиция Турции по Крыму вполне понятна и основана на тюркизме как на одной из базовых внешнеполитических концепций.

Они поддерживают идею меджлиса* протащить через Верховную Раду закон о Крыме как национально-культурной автономии крымских татар. Таким образом, формально Крым становится тюркской республикой и в случае потенциального кризиса в России и проблем с Крымом Анкара может претендовать на него как на тюркскую республику.

С Донбассом сложнее. Турки используют пример ДНР и ЛНР для легитимации своих притязаний на районы, по сути, оккупированные турецкой армией на севере Сирии.

«Слава Украине!» из уст Эрдогана — сознательный шаг или непонимание контекста?

Не думаю, что Эрдоган кричал «Слава Украине!» специально в пику России. Ему объяснили, что вот сейчас новое воинское приветствие, он его и произнес.

Как сообщала «Русская Весна», Турция выделит 50 миллионов долларов на нужды ВСУ, соответствующее соглашение было подписано в ходе визита.

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* запрещенная в РФ экстремистская организация.