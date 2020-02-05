Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 февраля 2020
- 16:05 Засада на Синае.
- 14:15 Турция использует Донбасс в своих целях: о визите Эрдогана в Киев.
- 13:24 Эрдоган рассказал, о чём просил Путина, говоря о Сирии.
- 10:38 Коротко по Сирии 05.02.2020.
- 01:58 Турки обстреляли российскую базу в Сирии? — Минобороны ответило на сообщения СМИ.
Засада на Синае
Боевики ИГИЛ из вилаята "Синай" уничтожили механизированный конвой египетской армии.
Группа бронетехники и грузовиков попала в засаду и была уничтожена.
ИГИЛ заявил 8 убитых и 7 раненых египетских военных.
Видео https://twitter.com/TheNewNormal19/status/1224710445724000257
Плюс до кучи.
Подрыв армейского "Хамви" 29 января.
Казнь египетского солдата 21 января.
Операция против ИГИЛ на Синае продолжается уже несколько лет, с задейстованием группировки египетской армии, которая на пике достигала 80 тыс. человек с сотнями единиц тяжелой техники. Но судя по происходящему, полностью задавить вилаят Синай у египетской армии никак не получается и вылазки боевиков порой становятся совсем уж наглыми.
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Турция использует Донбасс в своих целях: о визите Эрдогана в Киев
Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину с официальным визитом. Самым громким инфоповодом этой поездки стало приветствие почётного караула в исполнении турецкого президента, хотя достигнутые договоренности по выдаче гюленистов и помощь ВСУ заслуживают не меньшего внимания.
Российский дипломатический источник прокомментировал это событие специально для «Русской Весны».
Носил ли этот визит дежурный характер или Турция намерена занять более активную позицию на «украинском поле»?
Турция и так занимает достаточно активную позицию на украинском направлении, воспринимая его в качестве одного из альтернативных России векторов так же, как взаимоотношения с Россией — альтернатива отношениям с ЕС и США.
Это полностью соответствует внешнеполитической концепции Анкары, которая заключается в лавировании между основными центрами силы и достижением максимального баланса между их интересами.
Визит был запланирован заранее и не был привязан к событиям в Сирии или Ливии.
На фоне недавнего заявления Эрдогана о фактическом прекращении существования астанинского формата может ли Анкара начать давить на Россию по вопросу Крыма или войны на Донбассе, занимая украинскую, а по сути — западную позицию?
Никакого серьезного давления на Россию по Крыму и Донбассу Анкара оказать не может. Основным элементом такого давления со стороны стран Запада являются санкции, а Турция не заинтересована в наложении ограничений на торговлю с Россией, опасаясь ответных мер.
Позиция Турции по Крыму вполне понятна и основана на тюркизме как на одной из базовых внешнеполитических концепций.
Они поддерживают идею меджлиса* протащить через Верховную Раду закон о Крыме как национально-культурной автономии крымских татар. Таким образом, формально Крым становится тюркской республикой и в случае потенциального кризиса в России и проблем с Крымом Анкара может претендовать на него как на тюркскую республику.
С Донбассом сложнее. Турки используют пример ДНР и ЛНР для легитимации своих притязаний на районы, по сути, оккупированные турецкой армией на севере Сирии.
«Слава Украине!» из уст Эрдогана — сознательный шаг или непонимание контекста?
Не думаю, что Эрдоган кричал «Слава Украине!» специально в пику России. Ему объяснили, что вот сейчас новое воинское приветствие, он его и произнес.
Как сообщала «Русская Весна», Турция выделит 50 миллионов долларов на нужды ВСУ, соответствующее соглашение было подписано в ходе визита.
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* запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Эрдоган рассказал, о чём просил Путина, говоря о Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина повлиять на сирийского лидера Башара Асада на фоне роста напряжённости в провинции Идлиб.
«К миллиону приблизилось число беженцев из Идлиба, которые подошли к нашим границам.
Вчера с Путиным я говорил о том, чтобы Асад немедленно отвел войска от границ намеченной в рамках сочинского соглашения зоны деэскалации. Иначе Турция будет вынуждена действовать в целях защиты, как считает нужным», — сказал Эрдоган в среду, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Если сирийские правительственные войска не отойдут в феврале от двух турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, Анкара может начать новую военную операцию, подчеркнул он.
Напомним, накануне президенты России и Турции провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что оба президента подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Сирии.
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Коротко по Сирии 05.02.2020
Коротко по Сирии.
В течение дня 4 февраля 2020-го года САА освободили большую территорию и примерно полтора-десятка городков и поселков в юго-восточном Идлибе к востоку от трассы М-5.
Все это произошло в тот же день, когда Эрдоган рассказывал, что "не допустит укрепления Асада в Идлибе". Джихади-Джулиан рвет и мечет в твиттере и требует отправить Эрдогану карту с положением боевиков на фронте, задаваясь риторическим вопросом "Как Эрдоган намерен вернуть утраченное боевикам?!"
Противник постепенно оттягивает свои отряды к Саракибу, где пытается построить прочную оборону и не допустить немедленного охвата города с последующим его окружением. Попутно идут лихорадочные попытки укрепить оборону Сармина и подступов к столице провинции.
Рисуемые на подобных картах стрелочки отражают возможный подход к решению проблемы турецких опорных пунктов – их просто обходят, оставляя сидеть в тылу у наступающих сирийских войск.
Севернее Саракиба сирийцам и иранским прокси пока так и не удалось взять Рашидин, а также продвинуться к Аль-Иису. Боевики предпринимают контратаки и пока что удерживают позиции к северу от Икарды и Аль-Ииса. Но если сирийцы будут продвигаться такими же темпами с юга как это делали вчера, то боевикам ничего не останется, как отойти за трассу М-5. Полноценный фронт на линии Саракиб – Аль-Иис по-прежнему отсутствует – сирийцы по сути теснят легкую завесу из разрозненных отрядов, которым не на что оперется. Можно отметить, что в пропаганде боевиков (помимо традиционных стенаний про госпиталя, прослеживается и тренд на педалирование темы бегства из Идлиба на север – пугают Турцию тем, что "а ну как мы сейчас от Асада начнем в вашу сторону бежать".
В этом связи их основные надежды связаны с Турцией. После переговоров Путина и Эрдогана, где "друг Реджеп" жаловался на обстрелы его военных и грозился отвечать в случае повторных обстрелов, стороны в очередной раз подтвердили приверженность "Сочинской сделке". Ожидается, что вопросы "деэскалации" будут обсуждаться по линии военных ведомств, где скорее всего и будут определять районы, где пройдет новая линия фронта. Лавров вчера прямо пожурил Турцию за то, что та не смогла выполнить свою часть "сочинской сделки", не добившись отделения "умеренной" от "неумеренной" оппозиции и не обеспечив создания полноценной зоны деэскалации (ее размеры на практике никогда не превышали 30-35% от заявленной).
С начала операции САА и союзники освободили более 1000 квадратных километров сирийской территории.
Из прочего.
1. Бывший генерал израильской армии Гади Эйзенкот открыто признал, что Израиль вооружал террористов в Сирии https://www.middleeastmonitor.com/20200203-ex-israel-army-chief-admits-arming-syria-opposition/ Секрет "Полишинеля", теперь уже официально признанный.
2. США осуждают Россию, Сирию, Иран и "Хезбаллу" за то, что те совместными усилиями освобождают Идлиб от боевиков. Переживают за "Аль-Каиду" как за себя.
3. Аль-Массдар заявляет, что 2 неопознанных дрона, которые были сбиты на подлете к Хмеймиму со стороны моря, возможно, были американскими. "Партнеры" якобы пытались протестировать работу С-400.
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Турки обстреляли российскую базу в Сирии? — Минобороны ответило на сообщения СМИ
Во второй половине дня во вторник ряд СМИ опубликовали непроверенную информацию о том, что российская база в провинции Алеппо на севере Сирии якобы подверглась обстрелу со стороны турецких войск.
Как обычно, отличились либеральные СМИ, которые в своих заголовках без всяких оговорок утверждали об обстреле как о свершившемся факте.
«Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией», — утверждает Lenta.ru.
«Турция обстреляла российских военных в Сирии», — пишет Rambler.
На самом же деле недостоверная информация об обстреле появилась на небольшом курдском сайте. Издание North Press Agency со ссылкой на некий источник коротко написало:
«Турецкие военные подвергли бомбардировке российские военные позиции в деревне Каштаар Шарранского района в регионе Африн на севере Алеппо».
Вскоре Минобороны России опровергло очередную сенсационную ложь курдских пропагандистов об обстреле российских военных. Отметим, что курдские медиа преследуют простую цель — они всеми силами пытаются очернять своих непримиримых врагов — турок. Подобные фейки они публиковали уже не раз.
«Распространённые 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности.
Российские военные советники и подразделения военной полиции, выполняющие задачи на территории Сирии, находятся в безопасности», — на брифинге прояснил ситуацию глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Боренков.
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