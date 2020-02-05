Полумужики и полубабы. Пора задуматься, к чему это приведет?

Концептуал СМИ Третья часть интервью с автором книги "30 лет в браке. Дневник семейной жизни" Володаром Ивановым





Когда “с конвейера сходят новые тела”, как не заблудиться в бесконечном выборе своего партнера? Зачем нужны аскезы и ограничения для мужчины и почему они противопоказаны женщине? Почему мы разные и почему государство не поддерживает институт семьи? На эти и другие вопросы ответит Володар Иванов.



Интервьюер: Яна Галина.

