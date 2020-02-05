Полумужики и полубабы. Пора задуматься, к чему это приведет?
Третья часть интервью с автором книги "30 лет в браке. Дневник семейной жизни" Володаром Ивановым
Когда “с конвейера сходят новые тела”, как не заблудиться в бесконечном выборе своего партнера? Зачем нужны аскезы и ограничения для мужчины и почему они противопоказаны женщине? Почему мы разные и почему государство не поддерживает институт семьи? На эти и другие вопросы ответит Володар Иванов.
Интервьюер: Яна Галина.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/polumuzhiki-i-polubaby-pora-zadumatsya-k-chemu-eto-privedet
Странный вопрос в заголовке. ” ЛГБТ и феминистки спасут отечество!” ( лозунг на марше пид-ров)