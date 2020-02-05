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Полумужики и полубабы. Пора задуматься, к чему это приведет?

19:19. 5 февраля 2020 177 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Третья часть интервью с автором книги "30 лет в браке. Дневник семейной жизни" Володаром Ивановым


Когда “с конвейера сходят новые тела”, как не заблудиться в бесконечном выборе своего партнера? Зачем нужны аскезы и ограничения для мужчины и почему они противопоказаны женщине? Почему мы разные и почему государство не поддерживает институт семьи? На эти и другие вопросы ответит Володар Иванов.

Интервьюер: Яна Галина.

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30 лет в браке. Дневник семейной жизни. Володар Иванов

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/polumuzhiki-i-polubaby-pora-zadumatsya-k-chemu-eto-privedet

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