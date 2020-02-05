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Отверг протянутую руку

12:07. 5 февраля 2020 127 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В ответ на то, что Трамп публично и демонстративно не пожал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, та в ответ публично порвала речь Трампа.



А представьте ситуацию – Путин демонстративно не пожал протянутую руку Володина, а тот на камеру порвал речь Путина…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5617996.html

Метки: пелоси, США, Трамп, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14122 972
    ХОХОЛ 5 февраля 2020 в 14:32

    КрасавчеГи
    Пора уже рубиЦЦа в сабельных атаках ))
    Ну или хоть Белый дом танками расстрелять..
    Кстати это не Нэнси и Майкл Джексон ))

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