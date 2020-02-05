Отверг протянутую руку
12:07. 5 февраля 2020 127 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В ответ на то, что Трамп публично и демонстративно не пожал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, та в ответ публично порвала речь Трампа.
А представьте ситуацию – Путин демонстративно не пожал протянутую руку Володина, а тот на камеру порвал речь Путина…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5617996.html
КрасавчеГи
Пора уже рубиЦЦа в сабельных атаках ))
Ну или хоть Белый дом танками расстрелять..
Кстати это не Нэнси и Майкл Джексон ))