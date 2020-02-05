Отверг протянутую руку

В ответ на то, что Трамп публично и демонстративно не пожал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, та в ответ публично порвала речь Трампа.А представьте ситуацию – Путин демонстративно не пожал протянутую руку Володина, а тот на камеру порвал речь Путина…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5617996.html