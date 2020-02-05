Новая Ялта. Трансформация мировой системы началась. М. Хазин, М. Делягин

На своём выступлении 23 января этого года президент РФ призвал собраться на саммит для обсуждения основных мировых вопросов. Пресса уже назвала будущую неназначенную встречу “Ялтой-2″. Для чего нужна эта встреча – комментируют известные экономисты Михаил Хазин и Михаил Делягин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FsHpuZTlPmU