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Новая Ялта. Трансформация мировой системы началась. М. Хазин, М. Делягин

22:32. 5 февраля 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На своём выступлении 23 января этого года президент РФ призвал собраться на саммит для обсуждения основных мировых вопросов. Пресса уже назвала будущую неназначенную встречу “Ялтой-2″. Для чего нужна эта встреча – комментируют известные экономисты Михаил Хазин и Михаил Делягин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FsHpuZTlPmU

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