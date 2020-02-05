Главная » Видео, Сказки и былины

Незнайка на Луне. Знайка спешит на помощь

14:12. 5 февраля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0m0wDP0656Y

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Джордж Кавассилас: “Наш путь и Великая иллюзия”, откровение 2009 года.
...), в том числе нашего спутника, Луны. О предстоящих изменениях, возможных опасностях...
Изборский клуб состоялся
В минувшие выходные состоялось одно весьма важное событие, которое весьма скромно  осветили средства массовой информации. Целая плеяда думающих патриотов собралась на псковской земле, в древнем русском городе Изборске, которому как раз исполнилось 1150 ...
К вопросу о вымерших мамонтах
Автор статьи приводит свою версию, как и когда вымерли мамонты, связывая это событие с глобальным катаклизмом, обрушившемся на планету не в доисторические времена, а гораздо позже, в четырнадцатом - пятнадцатом веках. Жило на земле такое животное – мамонт...
Тайна голубой крови и появление домашней свиньи
... созвездии Дракона. Их космический корабль, Луна, был в человеческих руках. Они.... Для этой программы Рептилии приняли помощь Сирианцев, которые имели лучшую технологию... в прошлом. Рептильные оборотни просили помощи у представителей Сириуса по вопросу...
В Партии Великое Отечество появилась первая фракция
Процесс консолидации патриотических сил на платформе ПВО набирает обороты. Я рад сообщить, что в Партии Великое Отечество появляется национально-патриотическая фракция. О вступлении в ПВО и создании внутри нашей партии такой фракции заявил сопредседатель ...
Недетский подтекст в "Незнайке на Луне"
... с недетским подтекстом из «Незнайки на Луне». 1. Можно только представлять...капиталы». 4. Состояние науки «Незнайка спросил, почему лунные астрономы или лунологи до... ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КНИГЕ «НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ» Разорившиеся миллионеры Описанные в сказочной...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)