Нерыночные реформы

Статья известного китайского учёного и философа, бывшего ответственного сотрудника Центрального Комитета Компартии Китая Чжоу Ли — один из результатов многолетнего сотрудничества Изборского клуба с коллегами из КНР. Она представляет собой стенограмму его выступления на VII российско-китайском Диалоге по вопросам двусторонних отношений, совмещения мировоззренческих основ деятельности наших стран на длительную историческую перспективу и сопряжения инициатив ЕАЭС и «Один пояс, один путь». Это мероприятие проводилось в конце ноября 2019 года в городе Сучжоу (провинция Цзянсу), который является центром научно-технологической промышленной зоны КНР, находящейся невдалеке от Шанхайского мегаполиса.

На фоне обостряющейся борьбы за глобальное лидерство, которая идёт сейчас между Вашингтоном и Пекином, Россия и Китай демонстрируют пример достаточно гармоничного развития двусторонних отношений. Неотъемлемой частью этого процесса стали регулярные Диалоги между российскими и китайскими учёными, которые проходят под эгидой Изборского клуба — с российской стороны, а с китайской — Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского Народного Университета (RDCY), второго по значению учебного и исследовательского центра КНР.

Инициаторами этого формата были академик РАН С.Ю. Глазьев и выдающийся английский экономист Джон Росс, который вот уже двадцать лет работает в кадровом составе RDCY, помогая Китаю добиваться выдающихся успехов в экономическом и научно-технологическом строительстве.

Казалось бы, подобный диалог должен проходить на государственном, а не общественном уровне, поскольку коммунистический Китай демонстрирует «космические скорости» своего развития, о которых современная Россия не может даже мечтать. Но в правительстве РФ упорно держатся за устаревшие догмы либерал-монетаристского «вашингтонского консенсуса» МВФ и априори отрицают возможность эффективного использования китайского опыта для отечественной экономики. Более того, достигнутые на высшем уровне российско-китайские договорённости, как правило, всячески тормозятся и блокируются на уровне министерств и ведомств, даже потенциал двусторонних отношений используется с «кпд ниже паровоза». Происходит всё это на фоне нарастающих системных проблем и практически нулевых темпах роста у Российской Федерации.

Поэтому в Изборском клубе сочли необходимым взять инициативу на этом направлении в свои руки. Инициатива Глазьева и Джонсона была поддержана исполнительным директором RDCY Ван Вэнем. Позиции Ван Вэня, Джона Росса и «изборян» оказались весьма близки. Заметим, что Джон Росс в начале 90-х годов неоднократно посещал Москву и выступал с публичной критикой так называемых «рыночных реформ», которые осуществлялись «командой Гайдара — Чубайса». Именно там произошла первая встреча Джона Росса и Сергея Глазьева. И вот их личные контакты дали всходы на почве российско-китайского экономического Диалога.

Уже традиционно, начиная с 2016 года, встречи в этом формате проводятся дважды в год, поочерёдно в России и Китае. Официальными языками данных мероприятий являются русский и китайский. К участию приглашаются ведущие специалисты самых разнообразных ведомств и исследовательских центров двух стран, а также мировые авторитеты в сфере экономики, финансов и политики.

Организаторы с обеих сторон считают важным расширение географического охвата, для чего организуют посещение делегациями как можно большего количества городов и регионов РФ и КНР, знакомство участников экономического Диалога с их культурными обычаями, историей, структурой и предприятиями. За 2017–2019 годы Диалоги на китайской территории прошли в Пекине, в уезде Миюнь и вот теперь — в Сучжоу, а на российской — в Москве и Санкт-Петербурге.

В рамках каждого Диалога предусмотрены две сессии: открытая и закрытая. Это позволяет, с одной стороны, осветить в СМИ работу, которая ведётся в этом формате и презентовать результаты, полученные российско-китайскими исследовательскими группами. В число таких публикаций на русском, китайском и английском языках входят, например, статьи «Оценка текущего состояния и перспективы российско-китайского экономического сотрудничества: обмен мнениями и общая позиция сторон» («Экономические стратегии», 2018, №6 (156), с. 22-31), «Вопросы и состояние процессов сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, Один путь» в представлениях Китая и России» («Евразийская интеграция: экономика, право, политика», 2019, №3 (29), с. 13-30); коллективная российско-китайская монография 2019 года «Открытие новой эры Азии и Европы: совместные исследования китайско-российских аналитических центров, новые возможности для общего возрождения стран»; препринты RDCY. Кроме того, RDCY оказывает российским коллегам активную помощь в публикации авторских монографий на китайском языке (например, книги С.Ю. Глазьева «Мировая война: США начинают и проигрывают»).

С другой стороны, за прошедшие годы сотрудничества активно развивается и второй — закрытый — режим Диалога. Он позволяет участникам, обсуждая широкий круг вопросов, реализовывать главный принцип данного формата — честный и беспристрастный обмен экспертными мнениями. На площадке VII экономического Диалога были подняты и проанализированы вопросы особой важности: угрозы и потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между КНР и РФ, перспективы президентских выборов 2020 года в США, эффекты от санкций в отношении России, возможности и вызовы сопряжения ЕАЭС и ОПОП, подходы и перспективы построения Большого Евразийского Партнёрства, совместное продвижение и обмен опытом в сферах образования и науки, итоги 70-летних дипломатических связей и 40-летия политики «реформ и открытости».

Несмотря на общий дружественный настрой участников Диалога, с китайской стороны прозвучали не только призывы к построению и укреплению стратегического партнёрства и реализации «витальной силы союзничества», но и резкая критика пробуксовок (например, отсутствия крупных пассажирских потоков) и пассивности России в области сотрудничества в транспортной инфраструктуре, недостаточного развития сельскохозяйственных проектов и свободных экономических зон, отсутствия должной поддержки финансовых структур, трудностей реализации совместных проектов в сфере регионального сотрудничества, зависимости наших стран от резких колебаний цен на энергоресурсы, «хрупкости» фундамента сопряжения ЕАЭС и ОПОП и т.п. (из докладов Лу Нань Цюаня «Анализ некоторых аспектов китайско-российского торгово-экономического сотрудничества в новую эпоху» и Син Гуанчэна «Основные измерения китайско-российского регионального сотрудничества»). На фоне рассуждений китайских коллег о существенных финансово-экономических достижениях КНР российские участники делали упор на необходимости укрепления глобальной стабильности, обеспечение и защита которой сегодня в значительной степени зависит от России как мировой ядерной державы, объединения усилий РФ и КНР для совместного противостояния американскому гегемонизму в развязанной им гибридной войне против двух наших стран.

Совместные доклады российско-китайских исследовательских групп, отражающие результаты обмена мнениями, направляются напрямую лидерам РФ и КНР, а также руководителям министерств и ведомств, ответственных за реализацию двусторонних отношений. Кроме того, осознавая важность проводимых мероприятий, пристальное внимание им уделяют местные власти. Так, особую честь участникам VII экономического Диалога оказали своим посещением и приветственной речью на открытой сессии вице-мэр Сучжоу Цао Хоулин и вице-секретарь рабочего комитета КПК, начальник комитета по управлению инновационной зоны науки и образования «Озеро Душу» Цзян Вэймин.

К работе Диалога российской стороной были приглашены коллеги из Казахстана: президент АО «Финансовая Академия», д.э.н. Н.А. Коржова и её советник Е.А. Раздольская. Предполагается, что сотрудничество с научными кругами стран, входящих в интеграционные проекты ЕАЭС и ОПОП будет продолжено и станет ещё одним направлением работы Диалога. Также состоялось подписание соглашений о стратегическом сотрудничестве институтов и аналитических центров и открытие «Китайско-Российского Исследовательского Центра Гуманитарных Обменов».

Что характерно, впервые эксперты Диалога на закрытой сессии за столом переговоров общались не по принципу «делегация напротив делегации», а путём «перемешивания участников», что можно рассматривать как свидетельство достижения высочайшего уровня взаимопонимания и доверия внутри данного формата.

Прошедшие встречи и состоявшиеся уже после них контакты позволили обозначить несколько фундаментальных выводов, объясняющих грандиозные успехи китайской модели.

Это, во-первых, деятельность Китайского Центрального Банка по насыщению китайской экономики денежной массой в объёме 350% от ВВП, что резко контрастирует с работой Банка России, который под флагом «антиинфляционной» политики держит всю отечественную экономику на «голодном пайке», недофинансируя главные отрасли реального сектора, что препятствует нормальной амортизации, инвестициям и, в конечном итоге, сокращает платёжеспособный спрос населения. По определённым, наиболее важным и инновационным отраслям — правительство КНР обеспечивает инвестиции под нулевой процент вне зависимости от формы собственности.

Во-вторых, в Китае налицо централизованное планирование и распределение ресурсов, а также инфраструктурных услуг, — с учётом как рыночной конъюнктуры, так и государственных приоритетов. При этом особое внимание уделяется реализации инфраструктурных проектов: энергетики, транспорта, связи, электронных коммуникаций и т.д.

В-третьих, при максимально облегчённых условиях кредитования КНР ведёт жесточайшую борьбу с «распылением» средств и любыми формами коррупции.

В-четвёртых, валютная политика и стратегия интернационализации китайского юаня проводятся в координации с интересами и нуждами национальной экономики как единой системы.

В-пятых, ускоренными темпами идёт развитие сферы высшего образования и науки, включая стимуляцию заграничного обучения китайских студентов, привлечение учёных и аспирантов из-за рубежа. Активно поощряются публикации в китайской и мировой научной прессе, ведутся исследования практически по всему фронту современной науки, что позволяет добиваться всё более мощного синергетического междисциплинарного эффекта, «шторма инноваций». В КНР, в отличие от России, создана такая ситуация, когда не учёные вынуждены заниматься продажей своей интеллектуальной продукции бизнес-сектору, а бизнес-сектор буквально охотится за новейшими разработками, позволяющими усилить системную конкурентоспособность своей продукции на мировых рынках.

VII экономический Диалог был организован и проведён на самом высоком уровне и по праву вошёл в программу основных мероприятий празднования 70-летия провозглашения КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами.

Нагорный Александр Алексеевич (р. 1947) ‑ видный отечественный политолог и публицист, один из ведущих экспертов по проблемам современных международных отношений и политической динамике в странах с переходной экономикой. Вице-президент Ассоциации политических экспертов и консультантов. Заместитель главного редактора газеты «Завтра». Постоянный член и заместитель председателя Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/nerynochnye-reformy-112270