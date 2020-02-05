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Москва поражает

13:57. 5 февраля 2020 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение истории про "Уроки доброты" от продавца оберегов https://colonelcassad.livejournal.com/5617568.html против "ваты" и "колорадов".
Страница с анонсом "Уроков добры" исчезла с сайта.



Некоторые читатели звонили сегодня в "Букводом", там сообщили, что встреча с Бакуменко сегодня не планируется.
Вместо "Уроков добры" на 19-00 назначен показ французского анимационного фильма "Перспеполис".





Видимо на этот раз гражданское общество сработало и лица отвечавшие за проведение сего "мероприятия", предпочли избавиться от него от греха подальше, сделав вид, что ничего такого не хотели.



Персеполис — французский полнометражный анимационный фильм по одноимённому автобиографическому графическому роману французской писательницы иранского происхождения Маржан Сатрапи.
Тегеран, 1978 г. Восьмилетняя Маржан мечтает стать пророком и спасти человечество. Она увлеченно следит за событиями, которые вскоре приводят к революции и падению режима шаха. С установлением исламской республики приходит время "революционных комиссаров". Маржан вынуждена теперь носить чадру, но в мечтах видит себя революционеркой. С началом войны против Ирака начинаются бомбардировки, лишения, исчезновение близких людей, репрессии усиливаются. Свободолюбивая и бунтарская натура девочки может привести к беде, поэтому родители отправляют ее в Европу.

https://bookvodom.moscow/event/pokaz-animatsionnogo-filma-persepolis – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5618529.html

Метки: бакуменко, Культура, Москва, русофобия, Украина

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