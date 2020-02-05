Москва для миллионеров, Мадуро и баксы, Tesla круче Ford // Галопом по Европам #149

В этом выпуске:

- От коронавируса в Китае умерло уже 500 человек, но есть и хорошие новости – выздоровевших в два раза больше, об этом заявили в китайском МИДе;

- В России за 2019-й спрос на бензин снизился на полтора процента и обновил пятилетний минимум;

- Спрос на продукцию российской промышленности продолжает снижаться – заявляют в Росстате;

- Размножение политических партий в России приобретает все более массовый характер – о создании своего объединения объявил художник Вася Ложкин;

- Венесуэльские банки запасаются долларами и евро;

- Трамп во время ежегодного послания назвал единственным законным президентом Венесуэлы оппозиционера Гуайдо;

- На Украине шахтеры «Первомайскугля» объявили голодовку из-за долгов по зарплате;

- Москва признана одним из самых доступных городов для миллионеров.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fR23aRtCIoc