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Москва для миллионеров, Мадуро и баксы, Tesla круче Ford // Галопом по Европам #149

21:25. 5 февраля 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- От коронавируса в Китае умерло уже 500 человек, но есть и хорошие новости – выздоровевших в два раза больше, об этом заявили в китайском МИДе;
- В России за 2019-й спрос на бензин снизился на полтора процента и обновил пятилетний минимум;
- Спрос на продукцию российской промышленности продолжает снижаться – заявляют в Росстате;
- Размножение политических партий в России приобретает все более массовый характер – о создании своего объединения объявил художник Вася Ложкин;
- Венесуэльские банки запасаются долларами и евро;
- Трамп во время ежегодного послания назвал единственным законным президентом Венесуэлы оппозиционера Гуайдо;
- На Украине шахтеры «Первомайскугля» объявили голодовку из-за долгов по зарплате;
- Москва признана одним из самых доступных городов для миллионеров.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fR23aRtCIoc

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