Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Модели экономического устройства. Александр Соколов, Валентин Назаров и Алексей Орлов

14:12. 5 февраля 2020 41 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы.
Выпуск 1. Цель, задачи и условия

Александр Соколов, Валентин Назаров и Алексей Орлов

В передаче рассмотрим следующие вопросы:

- Вызовы современности.
- Цель, задачи и условия.
- Потребности Человека в русле обозначенной цели.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #держава #русь #развитие #экономика #народовластие #саморазвитие #община #самоуправление #создание #объединение #людей #предназначение #найти #валентин #вызовы #современности #славяне #человека #цели #алексей #орлов #александр #соколов #назаров #мсу

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Держава #Русь #Развитие #Экономика #ВызовыСовременности #Народовластие #Саморазвитие #Община #Самоуправление #Мсу #СозданиеОбщины #ОбъединениеЛюдей #Славяне #ПредназначениеЧеловека #КакНайти #Цели #АлексейОрлов #АлександрСоколов #ВалентинНазаров

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W5mcsoO7r8s

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последний взлёт Империи. Александр Пыжиков
...современным формам политико-экономического устройства. К примеру,...к запуску такой экономической модели вызывала большую ... годы, Пыжиков Александр Владимирович========================================================================== Комсомольская площадь...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
...памятники великому русс кому полководцу Александру Суворову и знамени тому барду... и тотального перехода к рыночной модели экономического устройства, от которой, чего греха таить...решением по возрождению парка. Субтитр, Александр, одессит: «Это было бы неплохо...
От пенсионной реформы к реформе государственного устройства
... успехах политики Александра III остались незатронутыми серьёзные проблемы социокультурного и экономического плана... и социальном устройстве нашей страны назрело уже давно.Либерал-буржуазная модель уже...
Случится ли в России смена экономического курса ?
...и ранее, в эпоху реформ Александра Второго — но если сказать... государственное и общественно-политическое устройство России достаточно прочным и ...без радикального изменения экономического курса, экономической системы и даже экономической модели, а эти ...
Бэкграунд, выпуск-270 за 18 августа 2012
...не только политический, но и экономический. Ведь повышение эффективности работы ... карнавал» российский политолог Александр Нагорный:Цитата: Александр Нагорный, политолог.Поле центрального... выборе той или иной модели общественного устройства, ни в коем случае...
Новости Украины и Новороссии 23 сентября 2017
... одного из кураторов местной экономической деятельности) Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"),Несмотря.... Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С... Wintershall подписали соглашение о модели финансирования стройки. Европейские компании...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14122 972
    ХОХОЛ 5 февраля 2020 в 14:19

    Три дурака в одном тазу, Пустились по морю в грозу, Один молился день и ночь, Другой кричал, чтобы помочь. А третий веслами махал, И намахавшись,так устал. Махать на время перестал. Плывет по волнам медный таз, И тут бы кончился рассказ. Но тучи расступились, зри, Там впереди огни земли

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)