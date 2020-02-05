Модели экономического устройства. Александр Соколов, Валентин Назаров и Алексей Орлов
Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы.
Выпуск 1. Цель, задачи и условия
Александр Соколов, Валентин Назаров и Алексей Орлов
В передаче рассмотрим следующие вопросы:
- Вызовы современности.
- Цель, задачи и условия.
- Потребности Человека в русле обозначенной цели.
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Три дурака в одном тазу, Пустились по морю в грозу, Один молился день и ночь, Другой кричал, чтобы помочь. А третий веслами махал, И намахавшись,так устал. Махать на время перестал. Плывет по волнам медный таз, И тут бы кончился рассказ. Но тучи расступились, зри, Там впереди огни земли