Модели экономического устройства. Александр Соколов, Валентин Назаров и Алексей Орлов

Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы.

Выпуск 1. Цель, задачи и условия



Александр Соколов, Валентин Назаров и Алексей Орлов



В передаче рассмотрим следующие вопросы:



- Вызовы современности.

- Цель, задачи и условия.

- Потребности Человека в русле обозначенной цели.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W5mcsoO7r8s